Ukrajinec sa presťahoval do Žiliny. Chce pomáhať rodákom

Mesto Žilina hľadá ďalších dobrovoľníkov.

ŽILINA. Roman Shashkov je IT programátor z Ukrajiny. Kým väčšina ľudí z jeho krajiny na Slovensku pomoc vyhľadáva, on prišiel do Žiliny, aby pomáhal.

„Keď sa začala na Ukrajine vojna, bol som v západnej Európe na pracovnej ceste. Rozhodol som sa presunúť sa bližšie k ukrajinským hraniciam. Moja firma mi to umožňuje a zvolil som si Slovensko, pretože je to veľmi blízka krajina. Jedna z kancelárií našej spoločnosti sa nachádza v Žiline. Môžem tak odtiaľ pracovať rovnako, ako na Ukrajine. Pracujem v IT a môžem ľahko meniť pracovné lokality,“ rozhovoril sa Roman o dôvodoch svojej cesty na severné Slovensko.

Chce tlmočiť

Mladý muž z Ľvova si uvedomuje, že v Žiline sa usadí len dočasne. Ubytoval sa v hoteli a okrem práce chce svoj potenciál využiť aj pre pomoc svojim rodákom.

Pre radu si prišiel do novozriadeného Centra prvého kontaktu na pomoc Ukrajine. Mesto otvorilo kontaktný bod v centre Žiliny, aby sa utečenci z Ukrajiny dostali k potrebným informáciám, ale usmernia tu aj ľudí, ktorí sa rozhodli pomáhať.

„Prišiel som zistiť, ako môžem pomôcť Ukrajincom, možno potrebujú finančnú pomoc, možno preklad, pretože viem po ukrajinsky, rusky i po anglicky. Po niekoľkých týždňoch budem lepšie poznať aj toto mesto a budem vedieť, čo sa kde nachádza,“ načrtol svoju predstavu o pomoci rodákom Roman Shashkov.

Jeho kroky viedli od Centra prvého kontaktu do Ukrajinského domu v Žiline, kde je každá pomoc vítaná.

O dobrovoľníkov je núdza

Žilinský primátor Peter Fiabáne poznamenal, že mesto zriadilo centrum, aby mohlo koordinovať všetky aktivity a procesy, ktoré súvisia s príchodom utečencov do mesta.