Kapitán Žiliny Jakub Paur: Verím, že zopakujeme minuloročnú finálovú účasť

Šošoni nedopustili žiadne prekvapenie.

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v osemfinále Slovnaft Cupu nad druholigovým Komárnom 2:1 a postúpili do ďalšej fáze súťaže, kde bude ich súperom opäť v domácom prostredí Spartak Trnava. Štvrťfinále je na programe v stredu 16. marca o 14:00 hod.

V 9. minúte dostali šošoni možnosť priameho kopu, ktorý Myslovič zahral do múru. O chvíľu neskôr zahrali hostia nebezpečne rohový kop, centrovaná lopta v pokutovom území nenašla adresáta. Skóre otvoril na opačnej strane Paur, ku ktorému sa lopta dostala od Sauera a rodák z Višňového zoči-voči Chmielovi nezaváhal – 1:0. Hostia mohli vyrovnať o desať minút neskôr, delovka Petráša skončila na tyči. V 26. minúte sa po Myslovičovom centri dostala lopta k Leitnerovi, ktorého pokus Chmiel kryl.

Hneď na začiatku druhého polčasu sa dobre uvoľnil pred 16-tkou Ďuriš, ale jeho pokus letel mimo ľavej tyče. O päť minút neskôr vyskúšal Chmielovu pozornosť Kaprálik. V 62. minúte našiel Ďuriš Mashikeho, ktorý sklepol na Mysloviča a jeho jedovatú strelu vyrazil brankár hostí na roh. Po ňom mieril do stredu brány Ďuriš. Upokojujúci druhý gól strelil v 69. minúte po Myslovičovom priamom kope hlavou Leitner. V 74. minúte predviedol Petráš výborný zákrok proti Ganboldovi. Dve minúty pred koncom stanovil konečný výsledok zápasu hlavičkou po rohovom kope Varga.

MŠK Žilina - KFC Komárno 2:1 (1:0) Góly: 12. Paur, 69. Leitner - 88. Varga. Rozhodovali: Ochotnický - Pozor, Kmec. ŽK: Mashike - Vashkeba, Šimko, Varga, 334 divákov. MŠK Žilina: Petráš - Rusnák, Leitner, Nemčík, Owusu - M. Sauer (56. Slebodník), Mráz, Myslovič (90. Gono) - Kaprálik (76. Iľko), Paur (56. Mashike), Ďuriš. KFC Komárno: Chmiel – Šmehyl, Špak, Varga, Horodník, Petráš (63. Szöcz), Šimko, Vashkeba (73. Ganbold), Bayemi, Németh (63. Rumanský), Mészáros (63. Pastorek).

Zopakovať finálovú účasť

„Vedeli sme, že nás nečaká ľahký zápas, aj keď sme hrali s druholigovým mužstvom. Komárno hrá jednoduchý futbal, majú vysokých hráčov, ktorí dokážu streliť gól, čo potvrdili v závere zápasu. Pomohlo nám aj domáce prostredie. Mali sme v nohách ešte zápas so Slovanom. Je to dôležitá výhra, ktorú sme si odmakali. Boli by sme radšej, keby to bolo vyšším rozdielom, ale každé víťazstvo sa počíta,“ povedal po postupe do štvrťfinále Slovenského pohára kapitán Žiliny Jakub Paur.

V uzamknutej časti sa dozviete: - ako videl Jakub Paur svoju gólovú situáciu - prečo musel v druhom polčase striedať - ako zhodnotil zápas Patrik Leitner a čo povedal k prvému gólu na mužskej úrovni - v čom bolo Komárno nepríjemné - hodnotenie trénerov Petra Černáka a Mikuláša Radványiho - čo povedal tréner Žiliny na adresu štvrťfinálového súpera z Trnavy

V zápasoch s papierovo slabšími súpermi je vždy výhodou, keď favorit strelí rýchly gól, čo sa Žiline podarilo.