Príbehy z Ukrajinského domu i reorganizácia futbalových súťaží

V MY Žilinských novinách nájdete vložený plagát Petry Vlhovej.

Hanna prežila strastiplnú cestu do Žiliny so svojou trojročnou dcérkou, aby sa dostala do bezpečia k svojej kamarátke.

Získali dom v centre Žiliny, aby z neho koordinovali pomoc svojim rodákom. Žilinská komunita Ukrajincov sa zomkla a buduje Ukrajinský dom.

Ukrajinskí lekári zo žilinskej nemocnice posielajú domov zdravotnícke pomôcky.

V Žiline skončil Honorárny konzulát Ruskej federácie na Slovensku. Ján Majerský sa nevedel zmieriť s agresiou.

Hájik, alebo Vlčince? Mesto Žilina začalo chystať projekt výstavby športovej haly.

Žilinská župa je bližšie k získaniu skeletu na Karpatskej ulici.

Mladí žilinskí futbalisti boli blízko k ďalšej senzácii. Salzburgu podľahli až po penaltovom rozstrele. Zápas očami Mária Sauera a Patrika Leitnera, ako aj rozhovor s trénerom Vladimírom Veselým.

Zaostrené na reorganizáciu súťaží: Kde bude kto hrať a aké zmeny prinesie?

Rozhovor s Igorom Krškom o reorganizácii aj začiatku oblastných futbalových súťaží.

Vo štvrtok odštartujú žilinskí hokejisti play-off Slovenskej hokejovej ligy s Modrými krídlami Slovan. Pred začiatkom vyraďovacej časti sme sa rozprávali s útočníkmi Jaroslavom Markovičom a Patrikom Koyšom.

Róbert Rožánek robí v Kolíne dobré meno Žiline.

Výsledky basketbalovej mládeže.