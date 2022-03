Majstrovstvá Slovenska mužov a žien: Atletický oddiel Žilina opäť zbieral medaily

Darilo sa Zuzane Michaličkovej, Veronike Kuricovej a Michalovi Bačíkovi.

Posledný februárový víkend bol pre Atletický oddiel Žilina opäť mimoriadne úspešný – 3 tituly majstra Slovenska , 1 strieborná a 1 bronzová medaila!

Najúspešnejšou pretekárkou bola Zuzka Michaličková – 2 zlaté a 1 strieborná medaila. Zuzana za dva dni zvládla poriadnu porciu pretekov – v sobotu 9. miesto na 400 metrov v novom osobnom rekorde a potom absolvovala 1500 metrov, kde si vybojovala svoj prvý titul majsterky Slovenska. V nedeľu mala svoju prvú disciplínu beh na 800 metrov, kde skončila na druhom mieste a za necelú hodinu sa postavila na štart 3000-metrovej trate, kde získala svoj druhý titul.

O ďalší titul sa postarala vekom ešte juniorka Veronika Kuricová, ktorá ako slovenská jednotka v skoku do výšky potvrdila svoju rolu favoritky, keď ako jediná zvládla skočiť latku vo výške 169 cm, čo je jej nový osobný halový rekord. Veronika si potom nastavila na stojany výšku 172 cm, pričom v prvom pokuse len málinko chýbalo, aby ju skočila. Nakoniec druhý aj tretí boli neúspešné, ale to ju mrzieť nemusí, pretože odchádzala so zlatom.

Prekvapením bol zisk bronzovej medaily vekom ešte len dorastenca Michala Bačíka v skoku do diaľky. Michal bol do poslednej série na treťom mieste, no v poradí štvrtý pretekár ho o 1 cm preskočil. Michala toto riadne vyhecovalo a v záverečnom pokuse skočil 682 cm a tretie miesto si zobral späť. Súťaž bola poriadne vyrovnaná, veď od druhého pretekára ho delili len 4cm a na prvého stratil 15 cm, pričom Michalov osobák je 696 cm.

Vekom dorastenka Tamarka Máleková si v behu na 60 m vytvorila osobný rekord a osobák si zbehol aj Ivan Ondrejík na 400 m.