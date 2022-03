Žilinskí lekári pomáhajú nemocniciam vo vojnovej línii. Na Ukrajinu posielajú špeciálny materiál

Pomôcť možno finančne i zabezpečením materiálu.

ŽILINA. Takmer 19-tisíc eur a zdravotnícky materiál pre ukrajinské nemocnice vyzbierali počas prvých dní lekári pôvodom z Ukrajiny z Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Mykhail Kunychka z oddelenia chirurgie a Mykhail Ilnytskyi z psychiatrického oddelenia spolu s lekárom Antonom Farkhatom už z financií zakúpili prvé vojenské lekárničky, škrtidlá či špeciálne izraelské tlakové obväzy.

V ukrajinských nemocniciach akútne chýbajú zdravotnícke pomôcky nevyhnutne potrebné pre záchranu života. Časť z nich je problém zohnať už i na Slovensku.

„Sú to predovšetkým turnikety na zastavenie arteriálneho krvácania, hemostatické gázy, nasálne vzduchovody, tlakové a okluzívne obväzy. Sme v kontakte s našimi priateľmi na Ukrajine – lekármi v nemocniciach v prvej línii, a snažíme sa zohnať a urgentne im zaslať čo najviac vybavenia, ktoré v tejto chvíli potrebujú,“ vysvetlili Kunychka a Ilnytskyi.

Nákupy robia z peňazí vyzbieraných prostredníctvom transparentného účtu. „V tejto chvíli je pre nás najnáročnejšie nájsť spoločnosti, ktoré disponujú potrebnými vecami, keďže na požiadavky vojnovej medicíny v takomto rozsahu u nás bežní dodávatelia nie sú pripravení. Boli by sme preto radi, ak by nás kontaktovali firmy, ktoré tento materiál majú a vedeli by nám ho predať,“ dodali lekári žilinskej nemocnice.

V žilinskej nemocnici je aktuálne zamestnaných 15 lekárov a jedna farmaceutka ukrajinského pôvodu.

„Vzniknutá situácia u našich východných susedov priniesla katastrofálne následky v mnohých oblastiach. Humanitárna pomoc, ktorú okamžite začali vyvíjať dobrovoľníci, organizácie, firmy i štát a samosprávy, je jedinečným dôkazom solidarity a ľudskosti. S iniciatívou adresne pomôcť kolegom – zdravotníkom v ukrajinských nemocniciach nás oslovili naši dvaja lekári Mykhailo Kunychka a Mykhailo Ilnytskyi a hneď sme vedeli, že urobíme všetko, čo je v našich silách a možnostiach,“ uviedol riaditeľ žilinskej nemocnice Eduard Dorčík.

Nemocnica vo svojom areáli ešte v ten deň vyčlenila kontajner pre skladovanie darovaného materiálu, verejne podporila dobročinnú aktivitu, oslovila dodávateľov a lekárom pomohla so šírením informácií o možnosti zapojenia sa do zbierky k väčšiemu okruhu ľudí.