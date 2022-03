Patrik Koyš: Aj keby sa nám nedarilo, musíme veriť cieľu, ktorý máme

Vyraďovacia časť v Slovenskej hokejovej lige sa blíži.

ŽILINA. Vydarenú základnú časť má po osobnej stránke za sebou Patrik Koyš. Rodák z Ilavy bol so 46 bodmi druhým najproduktívnejším hráčom mužstva v základnej časti spolu so Sebastiánom Šmidom. A s 32 asistenciami bol prvý v tejto štatistike v žilinskom mužstve. „Mohli to byť lepšie čísla, ale som drevák,“ povedal na úvod s úsmevom.

Za základnou časťou sa obzrel nasledovne: „Od novembra sme neprehrali, čo je veľmi raritné. Išlo nám to, hrali sme jednoducho. Aj keď sme nehrali dobre, dokázali sme vyhrávať. Stále sme sa zlepšovali. Keď sa spätne pozriem na víťaznú šnúru, je to neuveriteľné. Boli zápasy, v ktorých sme mali na mále, ale zvládli sme to. Chvíľku sme sa potešili, je to za nami. Teraz sa začína fáza sezóny, za ktorú celý rok bojujeme.“

