Bude na nás obrovský tlak, ale verím, že to zvládneme, vraví pred play-off Jaro Markovič

Spokojnosť je na mieste, ale nemali by sme sa uspokojiť, hovorí skúsený útočník pred začiatkom vyraďovacej časti.

ŽILINA. Žilinských hokejistov čaká najdôležitejšia časť sezóny. Už tento štvrtok odštartujú zverenci Stanislava Škorvánka štvrťfinálovými zápasmi play-off Slovenskej hokejovej ligy cestu za vytúženým cieľom – návratom do extraligy. Pred začiatkom vyraďovacej časti sme sa rozprávali s útočníkom Jaroslavom Markovičom.

Základnou časťou SHL prešli Vlci ako nôž maslom a so ziskom 115 bodov a 25-bodovým náskokom pred druhou Skalicou ju suverénne ovládli. „Hra sa postupne vyvíjala, mužstvo sa formovalo. Začiatky boli trošku ťažšie, potom sa našli jednotlivé posty. Krok po kroku sme sa zlepšovali. Teraz je potrebné nadviazať na naše výkony v play-off. Určite sa nám do vyraďovacej časti pôjde príjemne po takto vydarenej základnej časti,“ povedal na úvod Jaroslav Markovič a doplnil:

„Pred začiatkom sezóny prišli do mužstva noví hráči. Je tu nastolená cesta, na ktorú si museli zvyknúť. Pracuje sa trošku inak ako v iných kluboch, je tu 100-percentná profesionalita. Je iné hrať o prvé miesto ako o nejakú piatu, šiestu priečku. Niektorí hráči si na to zvykali, postupne sa vytvorili formácie. A nakoniec prišlo zaslúžené víťazstvo v dlhodobej fáze súťaže.“

Na začiatku ho stoplo zranenie

Pozoruhodná bola najmä šnúra 27 víťazstiev v rade od druhej polovice novembra do konca februára. „Toto je naozaj unikát. Ešte za čias dorastu sme v Martine vyhrali 23 zápasov v rade. Bodaj by nám to vydržalo do konca sezóny,“ želá si Markovič, ktorý mal ťažší začiatok sezóny. Pre zlomený prst na ruke chýbal mužstvu pár týždňov.

„Prekusol som to, postupne som sa do toho dostal. Nebolo jednoduché rozbiehať sa v mojom veku. Makáte celé leto a hneď na začiatku sezóny sa zraníte. Po dlhej dobe išlo pre mňa o dlhšie zranenie. Výkony môžu byť vždy lepšie, ale aj horšie. Som na seba veľmi kritický. Mužstvo skončilo prvé, šliape to. Podstatný je úspech v play-off, na jednotlivcov sa nehrá. Dôležité je splniť cieľ, ktorý sme si dali pred sezónou,“ hovorí rodák z Martina.

Hokej neberie stresujúco

Miesto Jaroslava Markoviča bolo v treťom útoku po boku Patrika Koyša a Ondreja Mikulu (po jeho zranení sa do tretieho útoku presunul Jakub Cíger). „Ako útok sme spolu dobre zapadli. Hráme kombinačný hokej, ktorý nám sedí. Sme tam na to, aby sme niečo vymysleli. Celkom sa nám to darilo. Myslím si, že gólov mohlo byť ešte viac. Verím, že v play-off ich pridáme čo najviac, aby sme mužstvu pomohli,“ želá si.

