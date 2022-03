Tréner Vladimír Veselý: Chlapci sa presvedčili, že futbal sa oplatí robiť naplno

Som na nich hrdý a pyšný, vravel hlavný kouč.

ŽILINA. Krásna rozprávka žilinských mladíkov sa skončila. Futbalisti MŠK Žilina do 19 rokov prehrali v osemfinále mládežníckej Ligy majstrov na domácej pôde s Red Bullom Salzburg až po penaltovom rozstrele. Po napínavom dueli sme sa rozprávali s hlavným trénerom žilinského projektu Vladimírom Veselým.

Ako hodnotíte zápas proti Salzburgu?

- V prvom rade chcem povedať, že som na chlapcov hrdý. To, čo dokázali, akú rozprávku sme písali... Škoda, že sa skončila. Myslím si, že sa nemajú za čo hanbiť. Ukázali, že vedia byť vyrovnaným súperom aj takým gigantom ako Salzburg či Inter Miláno. A k zápasu – mrzia nás nevyužité príležitosti v prvom polčase. Keby sme Salzburgu odskočili o dva góly, možno by to bolo trošku jednoduchšie. Žiaľ, nepremenili sme ich. Keď vediete o jeden gól, vždy je to ošemetné. Súper môže vyrovnať a Salzburgu sa to podarilo. Je to škoda. Boli sme veľmi blízko, penalty sú vždy lotéria. Salzburg sa s nimi lepšie vysporiadal a postúpil.

Prekvapil vás niečím Red Bull?

- Ani nie, mali sme ich zmapovaných. Moji kolegovia sa boli na nich pozrieť v Lieferingu, keď hrali s Lustenau. Vedeli sme, akým štýlom sa prezentujú, čo chcú hrať. Samozrejme, v niektorých pasážach nás prehrávali, ale s tým sme počítali. Museli sme ustrážiť štandardné situácie, ktoré majú silné, čo sa nám podarilo.

Vnímali ste v niektorých herných činnostiach rozdiel?

- Trošku v rýchlosti, majú to v DNA. A my sa tiež k tomu chceme priblížiť. Všetko hrajú v šprinte, napádaní, sú agresívni a dôrazní. Myslím si, že v tomto sme sa im trošku vyrovnali.

Upozorňovali ste vašich zverencov aj na konkrétnych hráčov?

- Ani nie. Pravdepodobne sme vedeli, v akej zostave by mohli nastúpiť, kto má aké úlohy. Vedeli sme, že majú nepríjemných hrotových útočníkov. Celkovo sme ich chceli predčiť kolektívnym výkonom a skoro sa nám to podarilo.

V prvom polčase bol jedným z najnebezpečnejších hráčov na ihrisku strelec gólu Henry Addo. Krátko po začiatku druhého dejstva však išiel dole. Prečo?

- Už do zápasu nastupoval s rizikom, pretože