Zaostrené na reorganizáciu súťaží: Kto bude hrať v ktorej lige a aké zmeny prinesie?

Regionálny futbal čakajú od sezóny 2022/2023 novinky.

Futbalové súťaže na regionálnej aj oblastnej úrovni prejdú po konci súťažného ročníka 2021/2022 zmenou. Po odohratí všetkých súťažných zápasov dôjde k očakávanej reorganizácií súťaží. Tá mala pôvodne vojsť do platnosti po skončení sezóny 2020/2021. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie koronavírusu sa musela presunúť o rok neskôr.

Ako sa prerozdelia súťaže, z koľkých mužstiev sa budú skladať, kto a kam postúpi či vypadne a čo nové prinesie úprava súťaží? Toto sú otázky, ktoré si kládli futbaloví fanúšikovia a na ktoré nájdete v nasledujúcich riadkoch odpovede.

Vychádzali sme z materiálov predsedu Oblastného futbalového zväzu Žilina Igora Krška.

Fortuna liga a II. liga

Dvoch najvyšších futbalových súťaží na Slovensku sa reorganizácia netýka. Rovnako ako prebiehajúcu sezónu, aj v tej ďalšej bude mať Fortuna liga 12 účastníkov. Po odohraní 22 kôl (každý s každým doma – vonku) sa tabuľka rozdelí na dve šestky – horná bude bojovať o titul a spodná o udržanie. Ak vychádzame zo súčasného postavenia mužstiev, slovenským majstrom by sa stal ŠK Slovan Bratislava, zostúpilo by FK Pohronie. Do baráže s druholigistom by putovali Zlaté Moravce.

Čo sa týka II. ligy, tá bude mať aj v nasledujúcom ročníku 16 účastníkov. Na základe súčasnej tabuľky by sa postupujúcim stalo mužstvo Podbrezovej. Baráž o postup do najvyššej súťaže by čakala Banskú Bystricu. Vypadli by štyri najhoršie postavené mužstvá – Púchov, Bardejov, ŠK Slovan Bratislava B a Námestovo.

Ako vníma Igor Krško fakt, že reorganizácia sa nedotkla dvoch najvyšších súťaží? „Podľa mňa by sa mal v dvoch najvyšších súťažiach znížiť počet mužstiev. Nech v nich hrajú kluby, ktoré na to majú financie, hráčov a zázemie. Masovosť futbalu musíme robiť v regionálnych a oblastných súťažiach, ale nie na celoslovenskej úrovni,“ vyslovil svoj názor.

Dve III. ligy a Majstrovstvá regiónov

V súčasnosti máme na Slovensku štyri tretie ligy, ktoré riadia regionálne futbalové zväzy – Bratislavský, Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský. Po novom bude Slovenský futbalový zväz riadiť štyri najvyššie súťaže, teda Fortuna ligu, II. ligu a dve novovytvorené tretie ligy – III. ligu Západ a III. ligu Východ.

Pod nimi budú terajšie III. ligy, ktoré sa budú volať Majstrovstvá regiónu. Pôjde o Majstrovstvá regiónu Bratislava, Západ, Stred a Východ, ktoré budú pod gesciou jednotlivých krajských zväzov (v prípade Stredu ide o Stredoslovenský futbalový zväz) a budú mať 14 účastníkov. Pod nimi zostanú klasicky dve štvrté ligy, ďalej štyri piate ligy a na záver tri oblastné súťaže.

Ako sme už spomínali, od nového ročníka budeme mať III. ligu Západ a Východ. Obe súťaže budú mať 16 účastníkov. Na západe 10 mužstiev zo Západoslovenského futbalového zväzu, 3 z Bratislavského futbalového zväzu a 3 zo Stredoslovenského futbalového zväzu. Na východe 10 mužstiev z Východoslovenského futbalového zväzu, ktoré doplní 6 celkov zo Stredoslovenského futbalového zväzu.

A na základe čoho sa rozdelia jednotlivé mužstvá zo Stredu?