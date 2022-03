Tatami Cup: Karate Klub Žilina vytvoril ziskom štyroch medailí klubový rekord

Žilinčania sa v konkurencii zahraničných klubov nestratili.

V sobotu 26. februára 2022 sa v Budapešti konal 32. ročník medzinárodného turnaja Tatami Cup v karate. Zúčastnilo sa ho aj deväť pretekárov Karate Klubu AC UNIZA Žilina, pre väčšinu z nich išlo o súťažnú premiéru.

Dôležitosť turnaja podčiarkuje skutočnosť, že bol zaradený medzi nominačné turnaje pre nadchádzajúce ME dorastencov, juniorov a U21, ktoré sa v júni uskutočnia v Prahe. Žilinčania sa v konkurencii zahraničných klubov nestratili a vybojovali štyri pódiové umiestnenia.

Ako prvá zasiahla do bojov ešte len 7-ročná Sabína Blašková, ktorá si svoje sily zmerala s rovesníčkami v súťažných disciplínach kata aj kumite. Pri svojej premiére na takomto turnaji získala v športovom zápase kumite bronzovú medailu.

O niekoľko hodín neskôr štartoval dorastenec Tomáš Králik v kategórii +70 kg. Po veľmi dobrých výkonoch v eliminačných kolách sa prebojoval až do finále, kde však nestačil na krajana Lukáša Bohunického a po prehre 2:0 obsadil druhé miesto.

Medailové ťaženie žilinského klubu zavŕšili vo večerných hodinách odchovanci TJ Sokol Žilina Jakub Labuda a Alexander Greguš. V náročných kategóriách zabojovali skutočne príkladne a po dobrých taktických výkonoch zhodne získali bronz. Ten má v Jakubovom prípade o to väčšiu hodnotu, pretože znamenal zisk cenných bodov do nominačného rebríčka pre ME.

Ďalší súťažiaci - Jakub Pechota, Adam Remiš, súrodenci Martin a Maximilián Krempaskí či Michal Kočuta proti náročným súperom z Maďarska, Rumunska, Talianska a Slovenska vybojovali vyrovnané, ba dokonca aj víťazné zápasy, no na medaily to nestačilo. Azda najviac to zamrzelo v prípade Michala Kočutu, ktorý svoje dvojbodové vedenie v bronzovom zápase stratil v poslednej sekunde.

Každopádne, po dvoch predošlých neúspešných účastiach znamená zisk štyroch medailí na tomto podujatí klubový rekord. Našim reprezentantom srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl do ďalšej práce.