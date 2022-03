Majte svojho lekára poruke. Zdravotníctvu na Slovensku môže pomôcť nový projekt

Systém zdravotníckej starostlivosti na Slovensku sa vďaka modernému aktívnemu prístupu môže zmeniť.

So svojím projektom prichádza na Slovensko OK AMBULANCIA, sieť praktických lekárov, ktorý už roky funguje v Česku a je špičkou na trhu. Oproti bežným ambulanciám garantujú lekári 12-hodinovú ordinačnú dobu či moderný a rýchly prístup k aktuálnym informáciám na internetových stránkach. Môžete si požiadať o lieky či sa objednať sa do ambulancie online.

Svoju prvú pobočku otvorili predčasom v Žiline a do piatich rokov plánujú otvoriť ďalších 10 pobočiek po celom Slovensku. Ako povedal riaditeľ Roman Kupiec, dostupné a profesionálne služby by mali byť štandardom a pre pacientov samozrejmosťou. „Sieť praktických lekárov, zaisťuje veľkú časť služieb online, čo je dnes v medicínskom odbore pridanou hodnotou,“ hovorí riaditeľ.

Ľudia dnes potrebujú štandard flexibilne a dostupne

Lekári v OK AMBULANCII poskytujú pacientom zdravotnú starostlivosť pre dospelých. Praktickí lekári zefektívňujú prácu s pacientami tak, že im poskytnú aj svoje onlinové služby. Pacient sa tak môže objednať k lekárovi cez webový formulár alebo vyriešiť množstvo požiadaviek online, ako napríklad e-recept či zdravotnú dokumentáciu. Ďalším benefitom je 12-hodinová ordinačná doba, takže lekári vyšetria pacientov aj po ich pracovnej dobe, čo je výhodou oproti bežným ambulanciám.

Nie je tak potrebné ohľadom čohokoľvek chodiť do ambulancie, veľa vecí si pacient vyrieši s lekárom online. Flexibilný a rýchly prístup, ako aj úspora času je to, čo každý pacient aj lekár ocení. Vďaka tomuto prístupu nehrozí dlhé čakanie pred ambulanciou len kvôli receptu na lieky.

Po Žiline plánujú rozšíriť projekt po celom Slovensku

Do konca tohto roka by mali vzniknúť na Slovensku 4 pobočky a projekt by mal napredovať rovnako, ako v Českej republike, čím bude špičkou na slovenskom trhu. Takú motiváciu má nový riaditeľ OK AMBULANCIA, a. s. Roman Kupiec. „Spôsobom poskytovania zdravotnej starostlivosti môže byť OK AMBULANCIA najväčšou a najvyhľadávanejšou sieťou praktických lekárov po celom Slovensku,“ dodáva.

„Zo skúseností z Českej republiky vieme, čo pacient dnes potrebuje. Pandemická situácia nám rovnako ukázala, že potrebujeme mať informácie včas a aktuálne. Keďže je systém zdravotníctva na Slovensku podobný, mám silnú víziu, že vieme zabezpečiť ľuďom podobný štandard zdravotnej starostlivosti,“ hovorí Roman Kupiec.

OK AMBULANCIA, a. s. by mala do piatich rokov vybudovať sieť pobočiek po celom Slovensku, a tým zefektívni systém zdravotníctva na Slovensku. V tomto časovom horizonte sú podľa riaditeľa vyhliadky priaznivé a v pláne je vybudovať približne 10 moderných ambulancií so spoľahlivou, dostupnou a modernou starostlivosťou.