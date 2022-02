Solidarita, na akú si Žilina nepamätá. Ľudia prinášali tony pomoci pre Ukrajincov

Žilinská iniciatíva spolupracuje pri distribúcii pomoci so Slovenským červeným krížom.

ŽILINA. Nevídaná vlna solidarity prechádza Žilinou. Stovky ľudí zareagovali na výzvu o materiálnu pomoc pre Ukrajinu sužovanú vojnou a v nedeľu podvečer zhromaždili pri žilinskom Metre množstvo hygienických potrieb, potravín, šatstva i liekov.

V priebehu niekoľkých desiatok minút priniesli pomoc pre utečencov zo susednej krajiny, ktorá zaplnila dvadsaťdvametrový kamión a ďalších sedem dodávok.

S nápadom prišiel žilinský hudobník Jakub Dostálek. Zorganizoval ľudí, vozidlá a na mieste riadil celú logistickú akciu.

„Vypisovanie na Facebooku reálne nikomu nepomôže, tak aspoň tým málom, čo viem, som sa snažil pomôcť a zorganizoval som zbierku,“ rozhovoril sa mladý muž.

„Bol to nápad piatkového večera, keď som videl, čo sa na Ukrajine deje a nie je šanca, že sa to rýchlo skončí, skôr naopak, boje sa môžu stupňovať. Obvolal som chlapcov v rámci svojej kapely Queenshow, obvolal som svojich kolegov v práci a známych ľudí, ktorí myšlienku podporili a vznikla výzva od piatkového večera až po to, čo sa deje teraz,“ hovorí organizátor ešte stále zaskočený z rozsahu akcie, ktorý nenápadná výzva priniesla.

„Podľa prvých reakcii som predpokladal, že bude veľký záujem, ale toto prekvapilo aj mňa. Je toho omnoho viac, ako sme čakali.“

Kopy humanitárnej pomoci

Pred žilinským veľkoobchodným centrom to v piatok podvečer vyzerá ako v mravenisku. Stovky ľudí prinášajú pomoc, pred parkoviskom sa tvoria kolóny áut.

Darcovia prinášajú najmä hygienické potreby, plienky, mlieko, minerálky, ale aj sladkosti, trvanlivé potraviny. V obrovských kopách humanitárnej pomoci, ktorú dobrovoľníci v rýchlom tempe nakladajú do dodávok, vidieť aj elektroniku, spoločenské hry a deky.

„Lieky dajte mne,“ reaguje dobrovoľníčka Lenka na citlivý dar od ženy a ďalej balí pomoc, ktorú chlapi nakladajú do áut. „Skladáme veci do škatúľ, aby sa ich do dodávok zmestilo čo najviac,“ vysvetľuje mladá žena s úsmevom, hoci priznáva, že už cíti chrbát.

Tridsať dobrovoľníkov

Žilinská iniciatíva spolupracuje pri distribúcii pomoci so Slovenským červeným krížom. Jakub Dostálek tvrdí, že s humanitárnou organizáciou intenzívne komunikujú.

„Priorita je nastavená na potreby pre deti. Plienky, deky, detské výživy, potraviny, ovocie. Treba si predstaviť, že človek stojí na mraze dvadsať hodín a čaká, kým prejde cez hranicu a čo asi potrebuje. Nateraz nie je priorita oblečenie, alebo matrace, ale nikto nevie, ako sa bude konflikt vyvíjať a možno dôjde aj na tieto veci.“

Medzi dobrovoľníkov sa pýta aj Matej. Prišiel, aby pomohol nakladať pomoc pre Ukrajincov. „Našiel som to na internete, treba byť ľudský, treba pomôcť, keď vidíme, čo sa deje,“ vysvetľuje svoj záujem o prácu.

„Začali sme asi s desiatimi dobrovoľníkmi, teraz sme na tridsiatich,“ vyratúva stále zaneprázdnený organizátor zbierky Jakub Dostálek.

Prišiel aj kamión

Sám zostal zaskočený, keď sa mu počas zbierky ponúkol majiteľ kamióna.

„Dostali sme ponuku na kamión, príde 22-metrový náves, do ktorého to vojde všetko. Bez neho by to bolo komplikovanejšie,“ teší sa dobrovoľník na nečakanú pomoc. Medzi tým už stihli naplniť sedem dodávok, z toho jednu poslali do Tepličky nad Váhom, kde sa iniciatívy chopil tamojší starosta s kňazom.

„Je to skvelé, ľudia sa zapojili, tá spolupatričnosť je fantastická. Je to najmenej, čo môžeme urobiť pre ľudí, ktorí teraz nemajú chuť na spanie a boja sa o život. Som rád, že som mohol dobrej veci napomôcť a spojiť ľudí,“ poznamenal Jakub Dostálek.