Na Majstrovstvách Slovenska dorastu žiaril žilinský atlét Michal Bačík

Atletický oddiel Žilina reprezentovalo viacero atlétov.

V nedeľu 20. februára 2022 sa v Bratislave konali Majstrovstvá Slovenska dorastu aj za účasti atlétov Atletického oddielu Žilina – Michala Bačíka, Richarda Michlíka, Tamary Malkovej, Terezky Kaprálovej, Saši Duháčkovej a Emmy Hudecovej.

Článok pokračuje pod video reklamou

Najväčší favorit na zisk medaily Michal Bačík ako prvý zasiahol do bojov o cenné kovy v disciplíne skok do diaľky. Michal svoj prvý pokus mierne prešľapol, no v druhom to už vyšlo – 657 cm a hneď sa zaradil na prvú priečku. Po tomto pokuse sa postavil na štart 60-metrovej trate. Svoj rozbeh vyhral časom 7,23s a s najlepším časom postúpil do finálovej osmičky.

Štvrtý pokus Michalovi vôbec nevyšiel, v piatom sa dostal na 655 cm. Počas skokov bolo vidno, že Michal je trošku napätý, no pred posledným sa maximálne uvoľnil. Opäť atakoval 7-metrovú hranicu a s výkonom 691 cm potvrdil, že titul je v správnych rukách. Pred druhým mal náskok 94cm!

Povzbudený týmto výkonom o pol hodinu zakľakol do blokov vo finále na 60 metrov, kde konkurentom nedal šancu (pred druhým mal náskok 0,19s). S časom 7,12s vytvoril nový osobný rekord a získal druhý titul majstra Slovenska.

Michal Bačík v strede. (zdroj: AO Žilina)

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Posily, zranenia aj plánované operácie. Na prestupovom poli II. triedy panuje čulý ruch Čítajte

O ďalší pekný výsledok sa postarala Tamarka Máleková v behu na 800 metrov výkonom 2:38,72min. Za osobákom zaostala o 0,3s a celkovo obsadila krásne 5. miesto.

Richard Miklík atakoval svoj osobný rekord v skoku do diaľky. Nakoniec dosiahol výkon 532 cm, len tri centimetre od osobáku, a 9 cm ho delilo od finálovej osmičky. Nakoniec obsadil 12.miesto. V behu na 60 m skončil len tri stotinky od osobáku, na postup do finále to nestačilo. Miklík ešte absolvoval beh na 200 m , tentoraz sa však nedostal pod 27s.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: III. trieda: Mojš prišiel o 19-gólového Adamčíka, Terchová vyzve treťoligistu Čítajte

Terka mala smolu v rozbehu na 60 m. Doplatila na skorý výbeh jednej pretekárky, ktorý ju prinútil skôr vyštartovať a následne došlo k diskvalifikácii. Terka potom zabojovala na 200 m, kde si vytvorila osobný rekord a skončila na 15. mieste.

Pre staršie žiačky Sašu a Emmu bola úspechom už samotná nominácia na majstrovstvá dorastu. V behu na 60 m obsadili 16., resp. 20. miesto.

Michalovi Bačíkovi patrí veľká gratulácia, no všetkým patrí veľké poďakovanie za reprezentáciu oddielu, ako aj mesta Žilina.