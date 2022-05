Žilina odrazovým mostíkom do Norimbergu. S M. Mintálom spomíname na druhý žilinský titul

Som vďačný, že som mal možnosť učiť sa, či už od spoluhráčov alebo súperov, hovorí Fantóm o druhej majstrovskej sezóne MŠK Žilina.

ŽILINA. MŠK Žilina je druhý najúspešnejší futbalový klub na Slovensku, sedemnásobný majster krajiny. Preto sme sa rozhodli obhliadnuť za jednotlivými majstrovskými sezónami. Na ročník 2002/2003 sme si zaspomínali s jedným z najslávnejších odchovancov klubu spod Dubňa – Marekom Mintálom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Žilinský futbal vychoval vo svojej histórii veľa vynikajúcich hráčov, ktorí sa dokázali presadiť za hranicami našej krajiny. Medzi najznámejších futbalistov, ktorí si obliekali žltozelený dres, patril na prelome tisícročia aj rodák z Bytčice Marek Mintál.

V dnešnej časti nášho seriálu sme si na sezónu 2002/2003 exkluzívne zaspomínali s mužom, ktorý po odchode zo Žiliny žiaril v Norimbergu a vďaka svojmu gólovému inštinktu si vyslúžil prezývku Fantóm.

Na svoje futbalové začiatky si Marek Mintál spomína takto: „Už keď som vedel sám chodiť, kopal som do lopty. Prvý zápas som hral možno už v piatich, šiestich rokoch v mini prípravke,“ povedal na úvod.

Vždy ho to ťahalo do stredu poľa? „V tej dobe sme hrali a behali všade. Na ihrisku sme boli veľká tlupa detí. Tam, kde bola lopta, tam sme sa naháňali,“ povedal. Rodák z Bytčice bol súčasťou MŠK Žilina od júla 1996, len dva mesiace pred dovŕšením devätnástich narodenín. Ako si spomína na začiatky v klube spod Dubňa?

„Bolo to trošku iné. Bol som chlapec z dediny. Bytčický a žilinský futbal bol väčší rozdiel. Za začiatky v Bytčici som rád. Potom som sa dostal do rúk dobrých žilinských trénerov,“ obzrel sa za začiatkom svojej profesionálnej kariéry úspešný stredopoliar či útočník.

Majstrovský tím MŠK Žilina v sezóne 2002/2003. (zdroj: MŠK Žilina)

Premiérovo v predkole Ligy majstrov

Ešte predtým, než sa naplno etabloval v žltozelených farbách, absolvoval vojenskú službu v Novom Meste nad Váhom. „Keď si na to po tých rokoch spomeniem, dalo mi to veľmi veľa po športovej, ale aj ľudskej stránke. Zažil som, ako vyzerá vojna. Bolo to ťažké, ale zároveň aj veľmi dobré obdobie,“ povedal s tým, že z rodiny bol jediný, ktorý si odkrútil normálnu vojenčinu.

„Keď som bol v žilinskom doraste, myslel som si, že pôjdem do Dukly Trenčín. Povedal som si, že pôjdem do Dukly, všetko bude v pohode a budem sa venovať iba futbalu. Zo začiatku to tak aj malo byť. Nastúpil som do Trenčína, ale po dvoch týždňoch som sa sťahoval do Nového Mesta nad Váhom.“

Súvisiaci článok:

Súvisiaci článok: Majstrovský pohár hľadal Belaník v Nemcovej posteli. Spomíname na prvý žilinský titul Čítajte

Svoj debut v najvyššej slovenskej súťaži absolvoval ako devätnásťročný v sezóne 1996/1997. Keď sme sa ho opýtali, či si na svoj prvý duel so žilinským znakom na hrudi pamätá, ani na chvíľu nezaváhal.

„Na debutový zápas nikdy nezabudnem. Bolo to doma proti Trnave. Pred vypredaným štadiónom sme prehrali 2:3. Šancu mi dal tréner Dušan Radolský. Podarilo sa mi aj skórovať, takže pre mňa sú to neopísateľné a nezabudnuteľné momenty. Som rád a vďačný za to, že som to mohol absolvovať.“

Až v šiestej sezóne v žltozelenom drese sa Marek Mintál premiérovo radoval z ligového titulu. V sezóne 2001/2002 sa Žilinčania stali majstri o sedem bodov pred Púchovom. Premiérovo vo svojej histórii si tak na začiatku ďalšieho ročníka užili predkolo Ligy majstrov. Žilinčanom prisúdil žreb FC Bazilej. Marek Mintál odohral v oboch meraniach síl plný počet minút. V domácom dueli remizovali šošoni 1:1, vonku prehrali 0:3 a tak sa so súťažou rozlúčili hneď po prvom dvojzápase.

„Keď človek po určitom čase spomína, tak je vďačný za všetko, čo mohol absolvovať. Veľmi dobre sme vedeli, že Bazilej má kvalitné mužstvo. Tešil som sa, že si môžem so Žilinou niečo také vyskúšať a zahrať si v pohárovej Európe. Pre mňa to bolo obrovskou cťou a poctou. Okrem iného sme hrávali aj predkolá Intertoto Cupu. Pokiaľ môže hrať futbalista európske zápasy, je to len veľmi dobré,“ vrátil sa spomienkami takmer dvadsať rokov dozadu Marek Mintál a doplnil:

„Či je futbalista mladší alebo starší, je rád, keď môže takéto stretnutia absolvovať. Výhra alebo prehra, postup alebo nepostup k tomu patrí.“

“ Na debutový zápas nikdy nezabudnem. Šancu mi dal tréner Dušan Radolský. Podarilo sa mi aj skórovať, takže pre mňa sú to neopísateľné a nezabudnuteľné momenty. „ Marek Mintál

Obhajovať titul je vždy ťažšie

Žilinčania vstupovali do sezóny 2002/2003 ako čerství majstri. Pre žltozelených to bola nová skúsenosť. Veď každý protivník sa chce proti úradujúcemu šampiónovi vytiahnuť a poraziť ho.

„Vždy je dobré, keď je mužstvo v každom ročníku v inej pozícii. Keď sme boli na vrchole, vedeli sme, že nás mužstvá budú naháňať,“ povedal Marek Mintál s tým, že ani konkurencia nespala.

„Musím povedať, že v tej dobe behali po našich trávnikoch neskutočne kvalitní futbalisti. Bolo to o hráčoch a ľuďoch, ktorí sa venovali futbalu, aj o divákoch.“

Ďalej sa dozviete: čo povedal Marek Mintál k obhajobe titulu s MŠK Žilina

aké spomienky má na partiu hráčov, ktorá sa vtedy zišla v šatni

ako sa obzrel za jesennou časťou súťažného ročníka 2002/2003

čo je podľa neho normálny proces vo futbale

čo povedal ohľadom zimného príchodu konkurenčného útočníka Martina Fabuša

ako sa vyjadril na margo toho, že sa s Fabušom stali najlepšími strelcami ligy

DVD s akým obsahom si dal urobiť Mintál po skončení kariéry

ktorý gól je preňho zo sezóny 2002/2003 nezabudnuteľný

ktorí štyria (!) tréneri sa počas sezóny vystriedali na lavičke Žiliny

čo povedal Marek Mintál ohľadom vysokého počtu zbieraných bodov z ihrísk súperov

ako si spomína na kľúčový zápas so Slovanom Bratislava a majstrovské oslavy

čo povedal na kvalitu vtedajšej slovenskej súťaže a jej návštevnosť

Ako nám v spoločnej debate žilinský odchovanec priznal, obhajovať titul je vždy komplikovanejšie a ťažšie. „Samozrejme, išli sme za obhajobou titulu, ale nevedeli sme, či sa nám to podarí. Keď sa vám po roku podarí to isté, je to super. Možno si niekto povie, že to je jednoduché, ale nie je to tak. Ten, kto dokáže vyhrať titul dvakrát alebo viac razy po sebe, svedčí to o nejakej kvalite, práci, kádri či tréneroch. V tom období fungovalo všetko tak, ako malo. Samozrejme, boli fázy, ktoré boli pre nás ťažšie. Som rád, že sa nám obhajoba titulu podarila,“ povedal „Fantóm“.

A ako si spomína na partiu hráčov, ktorá sa zišla v šatni pred spomínaným ročníkom?

„V kabíne sme boli starší aj mládež. Partia bola neopísateľná. Keď má človek klub a zažije úspech, berie to ako niečo fantastické a famózne fungujúce. Stojí za tým veľa roboty a driny. Nie je to len o hráčoch. Je to o všetkých ľuďoch, ktorí v danom období a momentoch v klube a pri mužstve sú.