Gólové premiéry Sauera s Nemčíkom: Výhru Žiliny vystrieľali mladé pušky

Čo na to tréneri? (zdroj TASR)

Peter Černák, tréner Žiliny: "Spolu s chalanmi sme pred stretnutím cítili veľkú zodpovednosť za to, čo sme si dali ako cieľ a chceli sme to splniť. Naozaj sa nám po záverečnom hvizde uľavilo. Dúfam, že sa nám teraz uvoľnia aj nohy a ukážeme potenciál, ktorý v nás je. Bola to ťažká situácia, niektorí chalani ju zažili prvýkrát a zodpovednosť nám občas zväzovala nohy. Všetci však chceli a robili to, čo sme si povedali, aby sme to dotiahli do víťazného konca. Podarilo sa nám to, i keď to vôbec nebolo jednoduché. Vstup do duelu sa nám vydaril, ujali sme sa vedenia, no súper nás schladil zbytočným inkasovaným gólom. V druhom dejstve sme chceli niektoré veci zmeniť a našťastie sa nám podarilo streliť aj druhý gól po štandardnej situácií. Verím tomu, že táto výhra nám pomôže aj v ďalších dueloch. Som rád, že chalani, ktorí strelili premiérové góly, boli odmenení za svoje úsilie."

Miroslav Nemec, tréner Michaloviec: "Hodnotí sa mi ťažko, keďže sme prehrali. Videli sme celkom dobrý zápas. V prvom polčase sme dostali lacný gól, ale vyrovnali sme. Zápasový plán nám v prvom polčase vyšiel, v druhom sme opäť inkasovali lacnejší gól. Robili sme čo sme mohli, prestriedali sme, prišli noví hráči, ale v tejto sezóne nestrieľame góly."