Spolupráca priemyslu a univerzity inšpiruje aj Ameriku

Zamestnanci a študenti Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA) riešia pracovné výzvy ako požiadavky z celého sveta a tvoria zákazkové dizajny. Pre jedného z najväčších výrobcov polovodičov, spoločnosť ON Semiconductor, pracujú už štvrtý rok. Centrum technickej podpory (CTP) na FEIT UNIZA je zamerané na technickú podporu a výskumné projekty v oblasti mikroelektroniky. Uplatnenie tu našli desiatky študentov a zamestnancov fakulty.

O prácu v CTP ako platený intership majú študenti technických programov veľký záujem, po skončení štúdia môžu pracovať na pozícii aplikačný inžinier. V súčasnosti prebiehajú platené stáže na všetkých troch stupňoch štúdia a v centre pracuje 13 ľudí. V CTP na UNIZA navrhujú inovatívne blokové aplikačné riešenia využívajúce najnovšie súčiastky firmy.

Inžinieri, stážisti a absolventi UNIZA tak môžu byť súčasťou výnimočných projektov ON Semiconductor: nabíjačka EV Level 1,2,3, eScooter; Inteligentný eBike; zobrazovací systém pre agilného mobilného robota - Spot; inteligentné hodinky; skener odtlačkov prstov, kontrola železničných priecestí, monitorovací systém C02; Interkom - inteligentný dom a iné. Na mnohých ďalších projektoch spolupracujú v tímoch.

CTP vzniklo na UNIZA ako na prvej univerzite na Slovensku, benefit majú z neho všetci a inšpiráciu aj univerzita v Amerike. „Po rozvinutí do dneš­ného formátu si berú inšpiráciu práve na Grand Canyon university (Phoenix) a idú otvoriť rovnaké centrum u nich. Myšlienka, ktorú sme vykreovali s riaditeľom ON Se­miconductor Jánom Grauzelom, sa stala doslova bonbónikom, ktorým sa inšpirujú v Amerike,“ doplnil prof. Frivaldský z FEIT UNIZA.

Prítomnosť CTP na FEIT UNIZA spája praktické priemyselné know-how s akademickými princípmi a zvyšuje príťažlivosť technických študijných programov. Ktoré najdôležitejšie aktivity sa v CTP na UNIZA riešia? Prvou je „cross reference design“, v ktorej sa hľadá alternatívne riešenie z radov produktov ONSemi ku konkurenčným produktom. Druhou je produktová podpora zákazníkov a podieľanie sa na vývoji nových konceptov elektronických obvodov. Treťou aktivitou je vývoj riešení elektronickej výzbroje pre rôzne spotrebiteľské, medicínske či priemyselné spotrebiče.

Spoločnosť ON Semiconductor prináša inovatívne riešenia pre energeticky úspornú elektroniku a napomáha tak globálnemu znižovaniu spotreby energií. Je popredným dodávateľom polovodičových komponentov a na mieru vyrábaných zariadení, rieši jedinečné výzvy v oblasti automobilového priemyslu, komunikácie, výpočtovej techniky, medicíny, vesmírnych letov a letectva a v oblasti obrany.

Na Slovensku pôsobí v Bratislave, Piešťanoch a v Žiline na UNIZA.

V spolupráci s praxou patrí UNIZA k najúspešnejším na Slovensku. CTP na UNIZA sa v súčasnosti uchádza o prestížny titul Best University-Business Cooperation of the Year, ktorý udelí spoločnosť ON Semiconductor v tomto roku.