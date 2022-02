Lyže, termálne bazény a 20% zľava: 7 dôvodov, prečo cez jarné prázdniny do Veľkých Karlovíc

Ešte nemáte plán na jarné prázdniny? Pokiaľ si chcete užiť (nie len) lyžovanie kúsok od domova, odporúčame Veľké Karlovice, len 3 kilometre za českou hranicou.

Či už vyrazíte na pár dní, alebo len na otočku, v Rezorte Valachy môžete zimné radovánky spojiť s kúpaním, saunovaním, dobrým jedlom – a dokonca si aj zahrať golf alebo sa naučiť piecť frgále a pizzu.

V Česku už v hoteloch, wellness centrách, reštauráciách i ski areáloch zrušili covid obmedzenia, relaxovať môžete bez predkladania očkovacích certifikátov. Prečo to hneď nevyužiť?

Naviac, cez jarné prázdniny môžete v Spa hotely Lanterna využiť akčné ceny so zľavou 20% na posledné voľné izby s raňajkami, večerou a neobmedzeným wellness!

Lyžuj a plav: ku skipase termálny bazén

Veľké Karlovice sú raj lyžiarov. V obci i okolí nájdete niekoľko ski areálov i bežkárskych trás. Ski areál Razula v Rezorte Valachy naviac láka na atraktivný bonus: ku skipasu na 3, 4 hodiny alebo celý deň tu s akciou Lyžuj a plav získate voľný vstup na 2,5 hodiny do termálnych bazénov Wellness Horal, ktorý môžete využiť na jar od 21. marca do 30. júna.

Lyže, bežky i snowtubing

Ski areál Razula má naviac najdlhšiu otváraciu dobu: denne od 8:30 do 17:30. Pri hlavnej zjazdovke Razula sa môžete občerstviť v Bistre Razula, kde pripravujú skvelé trhané burgery, frgále, kapustnicu, borovkové knedlíky alebo pizzu. Pri parkovisku je dobre vybavená požičovňa nielen lyží, ale i skialpov alebo bežiek, ktoré využijete vo vychýrených karlovických stopách.

Druhá, rodinná zjazdovka Horal ponúka Lyžiarsku školu Razulák, detský park s pojazdným kobercom a teraz tiež snowtubing. Na niečo pod zub sa môžete staviť v hotelovej reštaurácii, ktorá je vychýrená kapustnicou či divinovými špecialitami, a potom napríklad ešte zaplávať do vyhriateho bazéna.

Kúpanie a saunovanie vo Wellness Horal

Práve relaxačné centrum Wellness Horal v hotely Horal je tým pravým miestom, kde si odpočiniete a zahrejete sa. Majú tu tri termálne bazény vyhrievané až na 36°C, fitness centrum a útulný saunový svet, kde sa niekoľkokrát denne konajú obľúbené saunové rituály. Čerešničkou na torte sú úžasné masáže z rúk ázijských masérov alebo beauty ošetrenie Lakshmi. Aktuálne sú v ponuke aj európske masáže, z ktorých odporúčame vyskúšať lávové kamene alebo jedinečnú odpočinkovú Masáž piatich elementov.

Akcia -20% na jarné prázdniny v Lanterne

Predĺžte si odpočinok, zdržte sa v Rezortu Valachy cez noc. Kratšie pobyty na dve - tri noci v Spa hotely Lanterna sú na začiatku marca dokonca o 20% lacnejšie.

Oddýchnuť si v hoteloch Lanterna a Horal naozaj stojí za to. Cena totiž zahŕňa nie len raňajky a večeru, ale aj neobmedzený vstup do Wellness Horal s termálnymi bazénmi a saunovými rituálmi. Pri pobyte v Spa hotely Lanterna máte naviac ešte popoludnajší snack Aperitivo moment a neobmedzený vstup do komornejšieho hotelového L-Spa. Pohodovú atmosféru korunuje komfortné ubytovanie, výborná gastronómia a príjemný a ochotný personál.

Ak si rezervujete balíček Zimná dovolenka v Beskydoch na dlhší pobyt, máte v cene aj skipas, masáž a zapožičanie bežiek YOKO.

Karnevalová lyžovačka aj kurz pečenia pizze

A čo podniknúť ďalej? V nedeľu 13. marca sa na zjazdovke Horal chystá obľúbená akcia pre deti – Karnevalová lyžovačka. Príďte si užiť zábavu na snehu so súťažami a lyžovaním zdarma!

Skvelú zábavu sľubujú tiež Kurzy pečenia pizze (nie len) pre deti v Bistre Razula – 3. alebo 20. marca. Alebo sa naučte piecť valašský frgál s miestnou pekárkou.

Večerné Skialp lekcie s inštruktorom

Láká vás skialpining? Vyskúšajte si ho na zjazdovke Razula. Skialp lekcie s inštruktorom sa konajú denne od 18. do 19. hodiny, nutná je však rezervácia vopred. Pokiaľ nemáte vlastné vybavenie, zaistíme pre vás aj jeho zapožičanie.

Golf v zime? Skúste si ho na Horale

Vo Veľkých Karloviciach si môže zahrať golf úplne každý, a to i v zime. V hotely Horal ponúkajú zábavný program Zimný golf pre každého, ktorý vás zoznámi s týmto športom v teple „pod strechou“. S inštruktorom si skúsite odpaľovanie, hru na jamky aj golfový simulátor, to všetko za 590 Kč pre 2 dospelé osoby a až 2 deti.