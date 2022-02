Z Lesoparku Chrasť odstránia suché stromy

Ak by samospráva nespracovala kalamitu v termíne, mohol by jej lesný úrad udeliť pokutu.

ŽILINA. Žilinská samospráva odstráni v najbližších dňoch z Lesoparku Chrasť suché stromy, ktoré by mohli ohroziť návštevníkov. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka ide o smreky napadnuté lykožrútom.

Doplnil, že stromy sú oslabené aj nedostatkom vlahy a podľahli nákaze.

"V časti na Vlčincoch sa vyťaží 20 smrekov a rovnaké množstvo sa odstráni aj v časti Zaparové pri záhradkárskej osade. Na zlý stav niektorých drevín v časti lesoparku medzi Rosinskou cestou a Karpatskou ulicou sa sťažujú aj samotní obyvatelia mesta v aplikácii Odkaz pre starostu," uviedol Miškovčík.

Pripomenul, že súhlas na ťažbu vydáva odborný lesný hospodár mesta. "Výrub bol nahlásený v zmysle zákona o lesoch na Okresný úrad v Žiline a prekonzultovaný so zástupcom ochranárskych združení. Ak by samospráva nespracovala kalamitu v termíne, mohol by jej lesný úrad udeliť pokutu. Výsadbu za vyťažené kusy mesto zabezpečí drevinami, ktoré lepšie odolávajú klimatickej zmene," dodal hovorca mesta.

Do miest výrubu bude mať verejnosť dočasne obmedzený prístup. "Mesto žiada o rešpektovanie bezpečnostných pokynov všetkých návštevníkov lesoparku. Pre získanie bližších informácií sa môžu záujemcovia obrátiť priamo na odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia na Mestskom úrade v Žiline alebo lesného hospodára," uzavrel Miškovčík.