Jánošíkove dni ako za starých čias. Terchovský festival sa vráti do normálu

Jubilejný ročník pridá na atraktivite festivalu.

TERCHOVÁ. Jánošíkove dni v Terchovej budú toto leto opäť v podobe, na akú sú fanúšikovia medzinárodného festivalu roky zvyknutí.

Kedysi najnavštevovanejšie podujatie cestovného ruchu na Slovensku, ktoré pritiahlo do Jánošíkovho kraja až 60-tisíc ľudí, malo dva roky po sebe podstatne komornejšiu atmosféru.

Pre nejasnú a nepredvídateľnú situáciu počas pandémie si organizátori trúfli usporiadať len niekoľko podujatí a výstav s menším počtom návštevníkov. V roku 2019 bol terchovský festival dokonca jeden z mála, ktorý sa na Slovensku celkom nezrušil.

V tomto roku by malo byť všetko ako za starých čias. Aspoň taká je predstava organizátorov. Programové bloky by konečne mohol hostiť terchovský amfiteáter, ráta sa so šapitó, predajnými stánkami i festivalovými atrakciami.

Jubilejný ročník

Jánošíkove dni sa budú už tradične konať počas piatich dní od 27. do 31. júla 2022. Tento ročník však bude špeciálny. Terchovský sviatok sa koná po šesťdesiaty raz.