Ryba Žilina úspešne vstúpila do segmentu vegánskych výrobkov

Domáci líder v odvetví klasických lahôdkových a rybích šalátov – Ryba Žilina – priniesol koncom minulého roka na pulty predajní vegánsku líniu produktov značky PRETO. Už prvé výsledky predaja výrobkov Vegan naznačujú, že lahôdkové šaláty a ďalšie produkty založené na rastlinnej báze, si našli svoje miesto aj medzi fanúšikmi živočíšnych produktov. Kľúčom k úspechu bola kvalita surovín, finálne vyladenie chuti a konzistencie a bezpochyby znalosť slovenského zákazníka.

Spoločnosť Ryba Žilina je dlhoročným partnerom svojich spotrebiteľov a nemôže tomu byť inak ani pri zmene ich životného štýlu. Podľa prieskumu agentúry Focus pre program Jem pre Zem sa zhruba každý tretí Slovák snaží znižovať svoju spotrebu živočíšnych produktov. Značka PRETO veľmi rýchlo a kvalitne zareagovala na nastupujúci trend a priniesla koncom minulého roku na trh prvé lastovičky vegánskych výrobkov. Aj na domácom trhu máme silného hráča, ktorý dokázal technologicky prijať novú výzvu a pripravil kvalitné a chutné produkty.

Rastlinné výrobky pripravené tak, aby konkurovali mäsovým pochúťkam

Je to možné aj vďaka dlhoročným skúsenostiam a overeným receptúram lahôdkových šalátov. „Pred uvedením na trh prešli výrobky chuťovými testami. Konzumentmi boli nielen vegáni, ale aj absolútni fanúšikovia mäsa. Spotrebitelia hľadajú alternatívy k živočíšnym výrobkom, ale neznižujú svoje nároky na kvalitu a chuť produktu. Vďaka súčasným technológiám dokážu byť aj rastlinné výrobky chuťovo a textúrovo podobné tým živočíšnym. Podľa výsledkov degustácií by naše vegánske lahôdkové šaláty odporučilo svojím známym až 90 % testujúcich zákazníkov. To nás ubezpečilo, že rastlinné výrobky budú mať svojich fanúšikov aj mimo skupiny vegánov a vegetariánov,“ približuje nám proces prípravy a rozhodovania o uvedení vegánskej línie pochúťok na trh generálny riaditeľ Ryba Žilina, Michal Britvik.

Produktový rad Vegan

Stopercentne rastlinné výrobky predstavuje Ryba Žilina cez kategóriu lahôdok. Všetky produktové novinky stavajú na kvalite a štandardných chuťových vlastnostiach vlajkových produktov značky PRETO. Šaláty v klasickej a pikantnej verzii vznikli spojením bezvaječnej majonézy, zeleniny a vegan salámy. Na pultoch potravín môžete nájsť Šalát, Pikantný šalát, originálny Aspik, salámu a párky. Práve vegánske párky značky PRETO sú vytvorené na základe hrachovej bielkoviny a sú bez prítomnosti sóje a jej výrobkov. Onedlho sa môžu spotrebitelia tešiť na ďalšie vegánske pochúťky a to Hummus, Hummus so sušenými paradajkami a nátierky (špenátová, fazuľa & cícer, mrkvová).

Spoločnosť Ryba Žilina prichádza aj s reklamnou kampaňou na podporu vegánskych produktov. Kľúčový vizuál zobrazuje produkt a je doplnený sloganom „Usmej sa. Pochutíš si bez mäsa.“ Nasadenie kampane je naprieč spektrom nadlinkových a podlinkoývch formátov komunikácie. Medzi najsilnejšie médiá patrí outdoor, web a sociálne siete, ktoré sú doplnené o printové médiá. Medzi veľmi úspešné formáty podlinkovej komunikácie patria určite spotrebiteľské súťaže a viditeľnosť bannerov priamo v jednotlivých predajniach, ktoré sa spoločnosti dlhodobo osvedčili a priniesli zvýšenú znalosť propagovaných produktov medzi spotrebiteľmi.