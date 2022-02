Pokľakol na futbalovom ihrisku. Horný Hričov zažil na jeseň originálne zásnuby

Rozprávali sme sa so záložníkom TJ Horný Hričov Michalom Makovickým.

HORNÝ HRIČOV. Futbalisti Horného Hričova prežili slušnú jesennú časť. Vo vyrovnanej vrchnej polovici tabuľky patrí zverencom Mariána Vydru so ziskom 28 bodov piate miesto s trojbodovou stratou na prvé Zástranie.

Nielen o jeseni sme sa rozprávali so záložníkom a tretím najlepším strelcom mužstva Michalom Makovickým. 25-ročný futbalista sa totiž pred stretnutím 9. kola proti Bytči odhodlal k zásadnému kroku. Svoju priateľku Martinu originálnym spôsobom požiadal o ruku.

Vizitka Michala Makovického Dátum narodenia: 17. 11. 1996 Vek: 25 rokov Výška: 180 cm Hmotnosť: 73 kg Pozícia: ľavý záložník Prezývka: Mako Obľúbený klub: FC Barcelona Futbalový vzor: Lionel Messi

Na začiatok rozhovoru sa vrátime k jesennej časti. Ako hodnotíte odohraných 13 kôl?

- Začiatok súťaže sme mali výborný, až do 9. kola sme boli bez prehry. Máme kvalitné mužstvo, snažíme sa hrať ofenzívny futbal s častou kombináciou, hlavne doma a v obrane hráme tvrdšie. Chodíme do súbojov, nevyhýbame sa im. Ako partia sme spolu dlho, niekedy sa na ihrisku vidíme aj naslepo. Z celkového pohľadu hodnotím jeseň pozitívne. Mohli sme získať viac bodov, avšak na druhej strane, boli zápasy, ktoré sme vyhrať nemuseli a naklonili sme si ich v náš prospech gólmi v posledných pätnástich minútach.

Jeseň ste zakončili výhrou nad bánovským béčkom na konci zápasu, keď ste ho otáčali z 0:1 na 2:1. So Zástraním ste remizovali, ale s Bytčou, Štiavnikom a Lietavskou Lúčkou, teda mužstvami na čele tabuľky, ste neuspeli. Čím si to vysvetľujete?

- Nechcem znevážiť ostatné mužstvá I. triedy, ale súboje proti spomínaným tímom boli najkvalitnejšie z celej jesene. Tieto stretnutia nám ukázali, ako sme na tom po hernej i kondičnej stránke. Zlom nastal v zápase proti Bytči, ktorá na nás doslova vybehla. Veľmi dobre sa na nás pripravili. Aj keď musím povedať, že po polhodine sme mohli pokojne vyhrávať 3:0. Trafili sme brvno a zahodili ďalšie šance. Ale po hernej stránke boli hostia suverénne lepší. Proti Zástraniu sme vyhrávali 2:0 a potom sme totálne prestali hrať. Išlo o smolnú stratu bodov. Bola to naša chyba, pretože sme nehrali útočný futbal až do konca. Lietavská Lúčka bola v každom súboji o krok vpred. Ale aj takéto zápasy bývajú.

Jednoducho by som povedal, že takto to vyšlo. Aj v iných stretnutiach, v ktorých sme mohli stratiť body, sme ich nakoniec získali na našu stranu. Niekedy to bolo aj o šťastíčku a (ne)premenených šanciach. Možno išlo aj o náhodu, že sme nebodovali práve proti mužstvám z hornej polovice tabuľky. Kvalita na ich strane však jednoznačne bola.

Po jeseni ste so siedmimi gólmi tretím najlepším strelcom mužstva. Čo hovoríte na osobné štatistiky?

- Ako krídlo sa snažím dostávať lopty centrami za obranu. Urobiť kľučku a buď nájsť finálnou prihrávkou voľného spoluhráča alebo vystreliť. Snažím sa niečo vykúzliť, chalani sa na to už spoliehajú. Keď mi spoluhráči dajú do behu tri, štyri lopty, vie ma to pri mojej nie najlepšej kondícii rýchlo unaviť (úsmev). Viac-menej sa snažím zobrať zodpovednosť na seba alebo naviazať viacerých hráčov, aby mali chalani voľnejšiu cestu do brány.

A čo hovorím na sedem gólov? Mohlo to byť aj lepšie číslo (smiech). Ťahal som šnúru, kedy sa mi strelecky nedarilo, ale v tomto období som zase prihrával na góly spoluhráčov. Dôležitejšie je, keď sa vyhrá bez môjho gólu, akoby som mal skórovať a body stratíme.

Zaujímavosťou je, že aj v predchádzajúcich dvoch skrátených ročníkoch, kedy sa odohrala iba jesenná časť, ste takisto strelili sedem gólov.

- O takejto štatistike som ani nevedel (úsmev). Keby sme boli úspešnejší v premieňaní príležitostí, mohlo byť lepšie číslo pri mne aj ostatných spoluhráčoch. Je to pekné číslo, ale každý jeden máme ešte na viac.

Počas jesennej časti ste originálnym spôsobom požiadali priateľku Martinu o ruku. Kedy vám v hlave skrsla myšlienka pokľaknúť na futbalovom ihrisku?

- Pár spolu tvoríme už sedem rokov.