Zápisy do žilinských základných škôl budú v apríli

Predškolské triedy v Žiline navštevuje 875 detí.

Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl v meste Žilina na budúci školský rok sa budú konať od 6. do 8. apríla v čase od 14. do 18. hodiny.

Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2022 (vrátane) dovŕši vek šesť rokov, musí jeho zákonný zástupca prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky.

"Dieťa možno prihlásiť na povinnú školskú dochádzku v základnej škole podľa školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, pokiaľ si rodič nevyberie inú školu. Rodičia môžu základnej škole poskytnúť osobné údaje už pred zápisom dieťaťa aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom," informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je osem základných škôl a šesť základných škôl s materskými školami. Dovedna sa v nich vzdeláva 6 321 žiakov.

Do prvých ročníkov v aktuálnom školskom roku nastúpilo 712 školákov. Predškolské triedy v materských školách v Žiline tento rok navštevuje 875 detí.