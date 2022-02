Ochranári zisťovali, či sú turisti ochotní zaplatiť si za vstup do Malej Fatry

Návštevníci minú v Národnom parku Malá Fatra priemerne 102 eur na osobu a deň.

MALÁ FATRA. Pol milióna turistov vstúpi každý rok do chráneného územia Národného parku Malá Fatra. Turisticky atraktívne prírodné prostredie, veľa krásnych miest na malom území, lyžiarske strediská a v blízkom okolí hrady i tradičné dediny.

V našich končinách nie je zvykom, aby si turisti za vstup do prírodného prostredia zaplatili, i keď inštitút vstupného je ukotvený v zákone o ochrane prírody.

Keď sa Správa Národného parku Malá Fatra vo Varíne počas letnej sezóny pýtala v prieskume vyše 1300 návštevníkov hôr na severe Slovenska, či by si boli ochotní kúpiť vstupenku pri svojich turistických potulkách po území Malej Fatry, len 13 percent so spoplatnením vstupu nesúhlasilo. Opýtaní boli ochotní zaplatiť vstupné v priemere 3,68 eur.

Otázka budúcnosti

Chystá Správa NP Malá Fatra spoplatnenie vstupu do národného parku? Krajinárka Gabriela Kalašová upokojuje, že vstupné nateraz nie je v hre, no v budúcnosti to nevylučuje.

„Do budúcna to vnímame ako jednu z možností čiastočného financovania činností, ktoré vykonáva správa národného parku. Postoj návštevníkov k tejto problematike nás z toho dôvodu zaujíma. Ochota návštevníkov platiť vstupné sa výrazne nemení od roku 2018, keď sme začali robiť tieto prieskumy, len približne 10 percent návštevníkov nie je ochotných vstupné zaplatiť,“ zhodnotila zistenia zamestnankyňa Štátnej ochrany prírody.

