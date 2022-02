Futbalisti Interu si na ňom vylámali zuby. Brankár Belko: Tvoríme históriu klubu

Je to parádne víťazstvo pre celú Žilinu a slovenský futbal, hovorí Ľubomír Belko.

ŽILINA. Pri jeho výborných zákrokoch sa tréner mládežníckeho tímu Interu Miláno, víťaz Ligy majstrov z roku 2010, Cristian Chivu, viackrát držal za hlavu. Z množstva nebezpečných striel zapadla za chrbát Ľubomíra Belka iba tá Jurgensova zo 77. minúty.

„Za takýto výsledok sme veľmi radi. Čo sa týka zápasu, vynikajúco nám vyšli vstupy do oboch polčasov. Tieto okamihy podľa môjho názoru rozhodli. Neskôr sme si vybudovaný náskok strážili a hrali na brejky. V úplnom závere nám nakoniec jeden z nich vyšiel. Je to parádne víťazstvo pre celú Žilinu a slovenský futbal,“ povedal po stretnutí rodený Žilinčan.

Ten svojimi výbornými zákrokmi privádzal talianskeho súpera do zúfalstva. „Inter má veľkú kvalitu hlavne v krajných vertikálach, tam sme si museli dať pozor na krajných bekov, ktorí majú výborné centre do šestnástky. Postrážili sme si to. Na veľa práce sa nesťažujem. Snažil som sa pomôcť spoluhráčom. Vyšlo to a tešíme sa z víťazstva,“ doplnil.

A čo bolo podľa neho kľúčové v ceste za historickým postupom slovenského zástupcu do osemfinále mládežníckej Ligy majstrov?