Belaník o Staňovom konci: V tom období sme sa snažili urobiť najlepšie rozhodnutie

Nemali sme zámer doplniť mužstvo o skúsenejšieho hráča, vraví okrem iného športový manažér MŠK Žilina.

ŽILINA. Bez Vahana Bichakhchyana či Enisa Fazlagića, no s cieľom postúpiť do prvej šestky vstúpia futbalisti MŠK Žilina do jarnej časti Fortuna ligy. Pred začiatkom druhej polovice najvyššej slovenskej súťaže sme sa rozprávali so športovým manažérom žltozelených Karolom Belaníkom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Žilinskí futbalisti majú za sebou sústredenie v Spojených arabských emirátoch s bilanciou 1 víťazstvo – 1 remíza – 3 prehry. Ako ho hodnotíte, čo vám ukázalo?

- Vzhľadom na to, že bilancia zo štatistického hľadiska nevyzerá úspešne, pre mladých chlapcov išlo o prínosnú medzinárodnú konfrontáciu. Práve takéto zápasy pomáhajú hráčom v ich rozvoji a raste. Zvolili sme väčší počet medzinárodných zápasov preto, aby mali chlapci okrem tréningového procesu dobrú skúsenosť proti jednotlivým mužstvám. Z tohto pohľadu sústredenie svoj účel splnilo. Samozrejme, nebolo to jednoduché, pretože po jesennej časti prišlo k širšej obmene kádra. A o to to bolo pre futbalistov náročnejšie.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Futbalisti Interu si na ňom vylámali zuby. Brankár Belko: Tvoríme históriu klubu Čítajte

V zápasoch dostali šancu aj viacerí hráči z 19-tky či čerstvá posila Roland Galčík. Išlo pre nich o cennú skúsenosť, súhlasíte?

- Jednoznačne. Vzhľadom na väčší počet zápasov sme sa rozhodli pre širší káder. Hráčov sme okrem tréningu chceli vidieť aj v zápasoch. Musia sa naučiť pracovať v rýchlejšom tempe a to im ukáže práve medzinárodná konfrontácia.

V uzamknutej časti sa dozviete: - čo povedal Karol Belaník k odchodom Bichakhchyana s Fazlagićom - prečo sa nerozhodli doplniť mužstvo nejakým skúseným hráčom - ako sa vyjadril na margo novej posily Andreja Stojchevského - po akej ceste chcú v klube dlhodobo kráčať - čo očakáva od jarnej časti Fortuna ligy a čo bude prioritou - čo bude po poslednom zápase súťažného ročníka 2021/2022 považovať za úspech - či nešlo v prípade prepustenia Pavla Staňa o urýchlené rozhodnutie

Okrem Slovákov Sluku s Goljanom opustili cez zimu Žilinu aj Bichakhchyan s Fazlagićom. Neoslabilo sa mužstvo ich odchodmi až priveľmi?

- Nie je to jednoduché, pretože išlo o zásah do mužstva. U Bichakhchyana s Fazlagićom sme cítili, že majú potrebu posunúť sa do zahraničia.