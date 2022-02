LIVE DISKUSIA: Vesmírny projekt Žilinskej univerzity

Diskusiu vysielame naživo vo štvrtok 3. februára o 10. hodine.

Žilinská univerzita sa stala koordinátorom projektu, ktorý sa zaoberá zvyšovaním energetickej efektivity vesmírnych robotických ramien. Znamená to, že jej odborníci sa budú intenzívnejšie zapájať do výskumných projektov Európskej vesmírnej agentúry a získavať skúsenosti zo spolupráce s medzinárodnými priemyselnými partnermi.

Čo tento projekt prinesie jeho riešiteľom, čo museli urobiť, kým sa im podarilo zapojiť sa do tejto spolupráce? Ako je to so skladovaním elektrickej energie vo vesmíre, ale aj na množstvo ďalších otázok týkajúcich sa fungovania techniky v kozmickom priestore budeme hovoriť s hosťami, ktorými sú:

Michal Frivaldský – profesor, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline

Pavol Makyš – docent, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline

Martin Bugaj – docent a prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

Diskusiu vysielame naživo vo štvrtok 3. 2. o 10.00 hodine tu v článku alebo na našom Facebooku.