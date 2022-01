Gymnázium Jozefa Lettricha - škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov

Gymnázium otvára v budúcom školskom roku dve triedy pre 50 žiakov.

Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine poskytuje vzdelávanie iba v osemročnej forme štúdia a v hodnotení INEKO obsadzuje popredné miesta. Aktuálne sa škola zo 161 hodnotených gymnázií na Slovensku umiestnila na 7. mieste ako škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov.

Medzi školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja obsadila 2. miesto. Gymnázium sa profiluje ako moderné vzdelávacie, kultúrne a športové centrum pre žiakov, zamestnancov, rodičov a širokú verejnosť. Poslaním školy je poskytovať kvalitné úplné stredné všeobecné vzdelanie a zároveň rozvíjať osobnosť žiakov tak, aby boli pripravení na štúdium na vysokých školách aj na tvorivý, aktívny a plnohodnotný život. Aby škola dosiahla vytýčené ciele, má vypracovaný zmysluplný program, ktorý stojí na 5 základných pilieroch.

1. PILIER: KVALITNÉ VZDELÁVANIE

Vzdelávanie je zamerané na posilňovanie kompetencií a na spojenie teórie s reálnym životom. Preferované je projektové vyučovanie, zážitkové a kooperatívne učenie, ale vzdelávanie je predovšetkým zamerané na rozvoj spolupráce, súdržnosti, vzájomnej tolerancie, úcty a empatie. Žiaci majú možnosť zažiť úspech, rozvíjať sa v oblasti, ktorá ich zaujíma, zapojiť sa do súťaže, o ktorú javia záujem. Majú šancu učiť sa v bezpečnom prostredí, s učiteľmi, ktorí rešpektujú osobnosť každého žiaka a zároveň využívajú moderné učebné metódy. Aj počas pandémie škola rýchlo reagovala na vzniknuté problémy, zaviedla online a neskôr aj hybridné vyučovanie. Gymlet - škola pre tých, ktorí sa radi učia, túžia po vedomostiach a objavujú čaro poznávania.

2. PILIER: ZMYSLUPLNÉ MIMOVYUČOVACIE AKTIVITY

Žiaci majú prirodzenú túžbu objavovať nové veci a získavať nové poznatky. Neformálnym učením získavajú znalosti spontánne, prirodzene, pri vykonávaní záujmových aktivít. Gymnazisti robia to, čo ich baví, a preto sú úspešní v mnohých súťažiach na regionálnej, krajskej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. V zložitej pandemickej situácii sa množstvo podujatí presunulo do online priestoru. Škola ponúka krúžky rôzneho charakteru, nechýbajú športové aj vedomostné, literárno-dramatický, žurnalistický krúžok či krúžok robotiky. Pevnou a príťažlivou súčasťou osemročného vzdelávacieho programu sú exkurzie, ktoré sa, žiaľ, vzhľadom na aktuálnu situáciu presunuli do virtuálneho sveta. Gymlet - škola pre tých, ktorí chcú tráviť voľný čas zmysluplne a rozvíjať svoje schopnosti pod profesionálnym vedením.

3. PILIER: ZDRAVÉ, BEZPEČNÉ A PODNETNÉ PROSTREDIE

Gymnázium sa zameriava na rozvoj zdravého životného štýlu a nerizikového správania žiakov. Uplatňujú overené metódy zamerané na prevenciu, environmentálnu výchovu, budujú zdravé a bezpečné školské prostredie. Snažia sa motivovať žiakov k starostlivosti o zdravie a k pohybovým aktivitám. Sústreďujú sa aj na modernizáciu priestorov a vytváranie vhodného pracovného a študijného prostredia. Rekonštruovaný je športový areál, modernizáciou prešli odborné učebne, všetky triedy sú vybavené bezprašnými tabuľami a dataprojektory v každej triede sú samozrejmosťou. Dôležité však je, že v gymnáziu sa snažia prispôsobiť tempo učenia individuálnym potrebám žiakov. Gymlet - škola pre tých, ktorí radi skúmajú, experimentujú, športujú a neboja sa nových výziev.

4. PILIER: PODPORA JAZYKOVÉHO VZDELÁVANIA

Škola podporuje rozvoj jazykových zručností žiakov, komunikácie a kritického myslenia. Ponúka vyučovanie anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského a talianskeho jazyka. Zapája žiakov do recitačných súťaží, jazykových olympiád, organizuje besedy a podujatia debatného klubu. Pozornosť si zaslúži vydávanie jedinečného zborníka Putovanie za spomienkami, v ktorom žiaci zverejňujú osobné zážitky a príbehy členov rodiny a ponúkajú tak obraz regionálnej histórie. Pravidelne každý rok vydávajú školskú ročenku, ktorá je súhrnom všetkého podstatného, čo sa počas školského roku udialo v škole. Známy je školský časopis Gymlet, opakovane ocenený v renomovanej žurnalistickej súťaži Štúrovo pero. Gymlet - škola pre tých, ktorí radi komunikujú, debatujú, diskutujú v slovenčine aj v cudzom jazyku, čítajú či tvoria vlastné texty.

5. PILIER: ROZVOJ PROSOCIÁLNOSTI, EMPATIE, DOBROVOĽNÍCTVA

Rozvoj vedomostí, znalostí a zručností sa vo vzdelávacom programe školy spája s podporovaním spolupráce, tímovej práce a angažovanosti. Škola zapája študentov do mnohých ekologických či environmentálnych aktivít. Dobrovoľnícke a prosociálne podujatia umožňujú pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú, ale zároveň priamo podporujú osobnostný a sociálny rozvoj žiakov. Aktivity pod názvom Gymlet ľuďom a Gymlet pre planétu majú svojich prívržencov v radoch študentov i pedagógov. Gymlet - škola pre tých, ktorým nie je ľahostajný osud iných ľudí, obce, mesta, krajiny či celej planéty.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Gymnázium otvára v budúcom školskom roku dve triedy pre 50 žiakov. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 2. mája 2022 (v druhom termíne 9. mája) zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Podrobnejšie informácie budú zverejnené vo februári na www.gymlet. sk Gymlet - škola pre šikovné deti!