Šimon Petráš hrá s chuťou, Humenné zahanbil tromi gólmi. Hetrik ho stál 30 eur

Ohlasy trénerov

Ivan Boržík, asistent trénera Humenného – „Začali sme veľmi dobre. Boli sme prví na puku, prvých desať minút sme mali územnú prevahu. Mali sme navrch aj strelecky. Škoda, že sa nám nepodarilo skórovať. Z našej prvej väčšej individuálnej chyby sme hneď inkasovali. A to sa podpísalo aj na samotnom stretnutí. V druhej tretine sme vyrovnali, ale zase nám súper odskočil. Potom to už bolo ťažké dobiehať. Mali sme problém s covidom, viacerí hráči netrénovali a proti takémuto súperovi sa veľmi ťažko hrá fyzicky nepripravení. Chlapci bojovali, ale fyzické resty neoklameme. Súperovi gratulujem k víťazstvu.“

Stanislav Škorvánek, tréner Žiliny – „V prvých desiatich minútach bolo Humenné lepšie, dobre korčuľovali. Tohto sa musíme vyvarovať, pretože do domácich zápasov musíme nastupovať inak. Pod dojmom strelených gólov sa hra otočila, padlo nám to tam. Na druhej strane, za stavu 4:1 musíme hrať úplne iný hokej. Hostia sa nemôžu päť, šesťkrát dostať do našej otvorenej obrany v prečíslení. To by sa nám mohlo v budúcnosti vypomstiť. Vieme, v čom sa máme zlepšiť. Dúfam, že sa nám to podarí. Ďakujem chlapcom za dobrý výkon.“