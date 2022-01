Situácia v okresoch Žilina a Bytča sa zhoršuje. Zatvorené sú desiatky tried i celé školy

Stav má na svedomí šérenie variantu omikron.

ŽILINA, Epidemiologická situácia v okresoch Žilina a Bytča sa podľa regionálneho hygienika Martina Kapasného zhoršuje. Za prvé tri dni tohto týždňa zaznamenali v okrese Žilina 2053 pozitívnych PCR testov a v okrese Bytča 317 pozitívnych PCR testov.

V obidvoch okresoch uzavreli k 21. januáru 11 tried v materských školách, dve celé materské školy, 94 tried v základných školách a sedem celých základných škôl a 88 tried v stredných školách a jednu celú strednú školu.

"Tento počet sa priebežne mení. Nové karantény pribúdajú, ale zároveň sa v niektorých triedach karantény končia. Nahromadenie prípadov, ktoré by viedlo k ohrozeniu priemyselnej výroby, prípadne zásobovania, sme nezaznamenali," skonštatoval regionálny hygienik.

"Vzhľadom na dostupné vedecké poznatky dáva explozívny priebeh epidémie oprávnený predpoklad, že variant omikron je za túto situáciu zodpovedný. Ďalší vývoj situácie je ťažko odhadovať, bude závisieť hlavne od situácie v nemocničných zariadeniach," uzavrel Kapasný.