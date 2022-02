Igor Krško po voľbách: Príslovie slovo robí chlapa neplatí už ani vo futbale

Nemôžem za jedným stolom sedieť s ľuďmi, ktorí vám klamú do očí, hovorí predseda ObFZ Žilina.

Stredoslovenský futbalový zväz má od polovice januára nového predsedu. Jozefa Parša vystriedal po vyrovnaných voľbách Stanislav Neuschl, ktorý uspel pred Ľubomírom Samotným a Igorom Krškom. S predsedom ObFZ Žilina sme sa retrospektívne obzreli za jeho kandidatúrou.

U Igora Krška aj pár dní po voľbách prevládajú zmiešané pocity. „Výsledky volieb rešpektujem. Samozrejme, prevláda sklamanie z toho, že som neuspel. Zvoleným zástupcom prajem všetko dobré,“ povedal na úvod a pokračoval:

„Nehovorme však o revolučnej zmene, pretože de facto na desať pozícií vo výkonnom výbore panovala zhoda v rámci všetkých oblastných zväzov stredného Slovenska. Aj keď som ja ako zástupca Žiliny neuspel, vo výkonnom výbore je však Peter Vachan a predsedom Odvolacej komisie je Jozef Hrivík. Pre mňa je dôležité, aká bude koncepcia rozvoja futbalu na strednom Slovensku a hlavne mládež. Každej jednej podpore mládeže sa budem tešiť.“

Presúvanie volieb

Voľby predsedu SsFZ sa uskutočnili až na tretí pokus. Po plánovanom 16. decembri a 13. januári sa nakoniec uskutočnili v pondelok 17. januára v online priestore. V prvom kole získal Igor Krško 23 hlasov, Ľubomír Samotný so Stanislavom Neuschlom zhodne po 24.

„Musím povedať, že to boli zvláštne voľby. Uskutočnili sa až na tretí pokus. Technicky to bolo realizovateľné už v prvej polovici januára. Prečo sa to presunulo o štyri dni neskôr, nie je otázka na mňa. Napríklad 13. januára sa uskutočnili voľby v Bratislave a 14. prebehli voľby v ZsFZ, v oboch prípadoch prezenčnou formou. My sme však išli do online priestoru. Niekto vie prečo,“ doplnil predseda ObFZ Žilina.

Podpísali Memorandum o spolupráci

Správne slovo, ktorým by sme mohli opísať pocity Igora Krška tesne po prvom kole volieb, je rozčarovanie. A vysvetlil prečo. „Keď som uvažoval nad prípadnou kandidatúrou na post predsedu Stredoslovenského futbalového zväzu, v prvom rade som sa pýtal mojej rodiny. A v druhom rade bola pre mňa dôležitá dôvera všetkých predsedov oblastných zväzov na severe Slovenska - ObFZ Kysúc, Turčiansky futbalový zväz Martin, ObFZ Dolný Kubín a Liptovský futbalový zväz. Pýtal som sa mojich štyroch kolegov, či si vedia predstaviť moju prípadnú kandidatúru. Od všetkých štyroch som dostal áno a prísľub podpory od predsedov, ktorí majú vplyv aj na ich delegátov. Preto som sa rozhodol kandidovať,“ povedal.

29. novembra dokonca podpísali piati predsedovia oblastných zväzov na severe Slovenska Memorandum o spolupráci, ktoré má naša redakcia k dispozícii. „Okrem slov sme našu dohodu dali na papier a spečatili podpismi. Išlo o vyjadrenie vzájomnej podpory predsedov jednotlivých oblastných zväzov na severe na volené funkcie. Moje rozčarovanie po voľbách bolo o to väčšie, pretože dvaja z tých, ktorí boli pod spomínaným memorandom podpísaní, nemali ani toľko charakteru, aby mi aspoň zatelefonovali alebo napísali, že zmenili názor a nebudú za mňa hlasovať. Je to pre mňa ponaučenie do budúcnosti, že slovenské príslovie „slovo robí chlapa“ neplatí už ani vo futbale. Samozrejme, svoje urobili aj ďalšie vymyslené diskreditačné kroky voči mojej osobe z prostredia jedného z kandidátov,“ povedal Igor Krško.

Dvaja z podpísaných za Krška nehlasovali

Dvaja predsedovia zo spomínaných zväzov, ktorí Krškovi vyjadrili podporu, nakoniec zaňho nehlasovali. „Môj postoj k nim sa zmenil. Nemôžem za jedným stolom sedieť s ľuďmi, ktorí vám klamú do očí. A nemali ani toľko charakteru, aby mi pred voľbami povedali, že zmenili názor. Každý zväz má určitý počet delegátov a mandátov. A viem si zrátať dve a dve. Sever mal spolu 36 hlasov a dostal som 23. Pritom viem, že niektoré hlasy som dostal z južnej strany. Nevyhováram sa, mal som získať hlasy inde. Delegátom z jednotlivých ObFZ nič nevytýkam, je to ich slobodná voľba. Tí nič nedeklarovali. Keby som od začiatku vedel, že ich podporu nemám, tak by som zvažoval, či vôbec budem na predsedu SsFZ kandidovať,“ doplnil.

Krška prekvapilo vyjadrenie jedného zo spomínaných pánov pre iný MY týždenník. Slová jedného z predsedov spomínaných zväzov zneli: „Všetci traja kandidáti mali možnosť odprezentovať svoju osobu aj predstavy, ako budú riadiť Stredoslovenský futbalový zväz.“ Igor Krško usmernil tieto slová na pravú mieru.

„Áno, ale len mailovou formou z vlastnej iniciatívy. Stretol som sa s delegátmi zo severu každého Oblastného futbalového zväzu okrem delegátov Liptovského futbalového zväzu. Mal som dohodnuté jedno stretnutie s Výkonným výborom LFZ ešte v decembri, lenže, bohužiaľ, musel som ho zrušiť z rodinných dôvodov a nestíhal som prísť na dohodnutú hodinu. Pánovi predsedovi LFZ som sa ospravedlnil a dohodli sme sa, že zvolá stretnutie na iný termín. Dodnes naň čakám aj napriek mojím urgenciám (podotýkam, že pre iného kandidáta nebol problém takéto stretnutie zorganizovať). Len toľko k čestnosti, charakternosti, úprimnosti a novým vetrom,“ uzatvoril Igor Krško.