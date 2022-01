Štúdium dopravy dá základy pre akúkoľvek prácu v odbore

Patrí medzi najväčšie stredné školy v regióne. Vo všetkých formách štúdia ju navštevuje viac ako 500 žiakov s naozaj pestrým študentským životom. Reč je o Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline.

V dnešných dňoch sa mnoho žiakov, aj ich rodičov, zamýšľa nad výberom strednej školy pre ďalšie štúdium. Čas na podanie prihlášok sa pomaly kráti a úlohu pri výbere správnej školy už nehrá len zameranie, ale aj ďalšie aktivity a možnosti, ktoré vzdelávacia inštitúcia ponúka. V neposlednom rade výber budúceho povolania ovplyvňuje aj uplatnenie na trhu práce a či výška mzdy v odbore.

Zmeny v prijímacom konaní Doba priniesla zmeny aj v procese prijímacieho konania na stredné školy pre školský rok 2022/2023, ktoré si môžu rodičia pozrieť na stránke www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-strednych-skolach/

Stredná odborná škola dopravná sa počas svojej existencie vyprofilovala na školu, ktorá poskytuje vzdelávanie so zameraním na dopravu a prepravu, zasielateľstvo, logistiku a autoopravárenstvo. Vzájomná snaha vedenia a celého kolektívu školy je upriamená na rozvoj a podporu stredného odborného vzdelávania, duálneho systému vzdelávania.

video //www.youtube.com/embed/PthIfGL9gJU

V tomto smere škola podpísala duálnu zmluvu aj so spoločnosťou SCANIA, čím umožnila svojim študentom zamerať sa ja na oblasť autoopravárenstva pre nákladné automobily a získať možnosť uplatnenia sa v tejto oblasti.

Spoločnými aktivitami sa škola snaží napredovať, modernizovať, zatraktívňovať školské prostredie tak, aby sa čo najviac priblížilo reálnemu trhu, aby samotné vzdelávanie smerovalo k získavaniu teoretických vedomostí a praktických zručností s využívaním najmodernejších prvkov súčasnej doby.

Na jeseň roku 2020 sa škole podarilo za pomoci ŽSK vybudovať výťah pre telesne postihnutých žiakov, čo znamená, že školu môžu navštevovať aj žiaci s telesným postihnutím v odboroch, ktoré im to umožňujú. Škola sa stala bezbariérovou a tým otvára svoje brány aj ostatným uchádzačom.

Škola a jej benefity

Stredná odborná škola dopravná ich ponúka hneď niekoľko. Okrem vlastnej autoškoly a autocvičiska, kde môžu žiaci získať za zaujímavých finančných podmienok vodičské oprávnenie skupiny B, majú žiaci možnosť získať zváračský preukaz ZK 135-1, odbornú spôsobilosť v elektrotechnike podľa § 21, či certifikát SOPK. Škola je v súčasnosti držiteľom certifikátu s ratingom A – špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou, ktorý škole priznala medzinárodná certifikácia IES – International Education Society London. Je to najvyšší rating v rámci odborných škôl na našom území.

Škola získala aj certifikát ICI – certifikát kvality, taktiež od spoločnosti IES. Zároveň je ako jediná škola svojho zamerania na Slovensku už niekoľko rokov Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel. Jeho poslaním je dodnes odborná príprava nielen žiakov, ale aj učiteľov pre naše najrozvinutejšie odvetvie, spolupráca s inými vzdelávacími inštitúciami a odborné poradenstvo.

Škola sa môže pochváliť modernizáciou priestorov, koncom roka 2019 bola odovzdaná nadstavba internátu a časti školy, kde boli vytvorené nové priestory pre ubytovanie a moderné vzdelávanie žiakov.

Vďaka projektom rozšírili možnosť stáží

Stredná odborná škola dopravná nezaostáva ani v projektoch a spoluprácou s viac ako 150-imi organizáciami. Vďaka tomu umožňuje svojim žiakom získať nielen nové vedomosti, skúsenosti, odborné zručnosti, ale zdokonaľuje ich aj v jazykovej zdatnosti a v neposlednom rade vytvára nové priateľstvá.

V rámci Erasmus+ škola získala grant, kde budú môcť vycestovať žiaci aj zo študijných odborov prevádzka a ekonomika dopravy a dopravná akadémia pod názvom „Študent dopravy v praxi“, zo študijných odborov mechanik elektrotechnik a autotronik pod názvom „ Podporujeme žiakov“. Oba tieto projekty sú zamerané na praktické odborné zručnosti v oblasti dopravy.

V aktuálnom školskom roku škola úspešne realizovala v rámci Erasmus+ projekt Mobilita učiacich sa a zamestnancov OVP, kde získali žiaci odboru autotronik a mechanik elektrotechnik formou zahraničnej stáže vedomosti a praktické zručnosti z partnerskej školy v Hradec Králové. Projektu sa zúčastnili aj pedagógovia s cieľom získať inovatívne metódy vyučovania odborných predmetov a odborného výcviku.

Škole sa naozaj darilo a získala aj finančnú podporu v operačnom programe „Ľudské zdroje“ a v projekte „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Ďalej je to národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, čo je systematická výučba a následná certifikácia v systéme ECDL – Európsky vodičský preukaz na počítače.

Škola nezabúda ani na svojich pedagogických i nepedagogických zamestnancov a snaží sa im sprostredkovať školenia, semináre, odborné návštevy, aby napredovali s dobou. Škola neustále nadväzuje spoluprácu s organizáciami na trhu práce, aby umožnila svojim absolventom lepšie uplatnenie sa v reálnom svete.

Od školského roku 2021/2022 sa časť triedy žiakov študijného odboru autotronik zameriava vo svojej príprave povolania na nákladné automobily a autobusy. Škola nadviazala spoluprácu so spoločnosťou SCANIA, s. r. o., medzi ďalšie spoločnosti, s ktorými škola spolupracuje sú KIA MOTORS, Servind, s. r. o. (obchodná spoločnosť, pôsobiaca na trhu autoopravárenského lakovania, automobilového priemyslu a priemyselnej výroby), Slovenská obchodná a priemyselná komora, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Žilinská univerzita, či napríklad ŠPU.

Bohatý študentský život

Škola poskytuje za bežných podmienok na prehlbovanie a prezentovanie všeobecných i odborných zručností žiakom množstvo rôznych súťaží a aktivít, do ktorých sa úspešne zapájajú. Zo všetkých spomenieme napríklad AMAVET – festival vedy a techniky, iBobor, realitný vodičák, projekty v rámci Junior Achievement Slovensko, Autoopravár junior, Technická olympiáda či olympiády z cudzích jazykov, IT fitness test a mnoho iných.

Každoročne sa žiaci študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy zapájajú do celoslovenskej súťaže o najlepšiu študentskú prácu v oblasti dopravy, zasielateľstva a logistiky, ktorú vyhlasuje Zväz logistiky a zasielateľstva SR. Výbornú spoluprácu majú aj so Žilinskou univerzitou v Žiline, konkrétne s fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, so strojníckou fakultou, fakultou elektrotechniky a informačných technológií a fakultou riadenia a informatiky.

Počas pandémie žiaci ani pedagógovia neotáľali a zúčastnili sa množstva online webinárov a workshopov. Reagovali aj na celospoločenské témy ako sú Vyjadrujme sa bez nenávisti, Okrúhly stôl k prevencii kriminality, ZAŽI dobrovoľníctvo, uč sa skúsenosťou, Obete trestných činov a osoby prvého kontaktu, Vianočná pohľadnica našim zdravotníkom, Maratón písania listov.

Študentom SOŠ dopravnej nie je cudzia ani charitatívna činnosť a pomoc tým, ktorí to naozaj potrebujú. Zapojili sa do Mikulášskej zbierky pre špeciálnu školu, celonárodných kampaní Do školy na bicykli, Biela pastelka, či Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok?