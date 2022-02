Lanárili ho do vyšších súťaží, odmietol. 18-gólový Jozef Možucha ťahá ŠK Štiavnik

Chceme postúpiť, máme to dobre rozohrané, hovorí o ambíciách Štiavnika.

ŠTIAVNIK. Na jeseň opäť potvrdil svoje strelecké kvality. S 18 gólmi sa stal najlepším strelcom I. triedy ObFZ Žilina a na jar chce Štiavniku pomôcť k postupu do V. ligy. Rozprávali sme sa s útočníkom ŠK Jozefom Možuchom, ktorý počas zimnej prestávky odmietol ponuky klubov z vyšších súťaží.

Jozef Možucha Dátum narodenia: 31. 7. 1996 Vek: 25 rokov Výška: 188 cm Hmotnosť: 76 kg Pozícia: útočník Prezývka: Stevie Obľúbený klub: FC Liverpool Futbalový vzor: Steven Gerrard

Ako hodnotíte uplynulú jesennú časť?

- Celkovo by som to zhodnotil na dvojku. Niekedy sme podávali výborné výkony, inokedy to zase bolo slabšie. Stále sa učíme. Tréner sa nám dostatočne venuje, svoju prácu robí výborne, buduje mužstvo. Kostra tímu je staršia, ale celkovo máme mladý kolektív. V tabuľke sme mohli na tom byť lepšie, mrzí ma najmä posledný zápas v Zástraní. Vypracovali sme si veľa príležitostí, mohli sme vyhrať. Zástranie nemá až také dobré mužstvo, ako si väčšina ľudí myslí. Nestrieľajú veľa gólov, ale zase majú najlepšiu obranu v súťaži. Takisto si myslím, že sme nemuseli prehrať ani v Bytči. Podľa môjho názoru neboli kvalitatívne oveľa lepší ako my. Hrali sme ustráchane, mali sme byť viac trpezlivejší.

Čo vravíte na jej neuveriteľnú vyrovnanosť?

- Keď sa pozrieme na špicu tabuľky, väčšinou sú na vrchole mužstvá, ktoré kedysi pôsobili o súťaž vyššie – Bytča, Štiavnik či Lietavská Lúčka. Horný Hričov či Bánová sa tradične pohybujú na vrchných priečkach. Všetci čakali, že Bytča ovládne jeseň s jednoznačným náskokom. Vyrovnanosť súťaže sa mi páči. Vždy je lepšie, keď je o čo bojovať a súťaž nemá jasného favorita.

S 18 gólmi ste po jeseni najlepším strelcom mužstva aj celej súťaže. Čo na to hovoríte?

- Chvalabohu, padá mi to tam. Som vďačný všetkým spoluhráčom, bez ktorých by som toto číslo nedosiahol. A menovite musím spomenúť Maťa Bambúcha, ktorý hral vynikajúco a strelil 11 gólov. Výborný je po technickej stránke a podľa môjho názoru je vyspelejší ako ja. Bodaj by sme ich na jar opäť strieľali vo veľkom počte. S 18 gólmi som spokojný, je to moje najväčšie číslo za posledné roky. Je to vizitka celého mužstva. Nepovažujem sa za rozdielového hráča. Myslím si, že v tíme sú dvaja, traja šikovnejší hráči ako ja. Jednoducho mi to tam padalo, viem si nájsť miesto v šestnástke alebo si nabehnem na loptu. To je celé.

Ak si udržíte vynikajúcu formu aj na jar, 30-gólová méta nebude nereálna.

- Nie je to nereálne. Uvidím, ako mi poslúži zdravíčko. A úlohu budú hrať aj prípadné zranenia. Keď už o nich hovoríme, tak tie sa mi na jeseň vyhýbali. Prajem si, aby bolo celé mužstvo zdravé.

Dvakrát ste vsietili hetrik a dokonca ste strelili viac gólov ako mužstvá Hlbokého (17) či Petrovíc a Brodna (obaja po 13). Zaujímavá štatistika, však?

- Tak to je zábavná štatistika (smiech). Neviem, čo mám na to povedať. V súťaži sa nájde pár mužstiev, ktoré majú problém so strieľaním gólov a chýba im rozdielový hráč.

Gólové kopačky ste si neobuli iba v dvoch zápasoch – sieť ste nerozvlnili proti poslednému Brodnu a dvanástej Kamennej Porube. Ako si spomínate na duely proti spomínaným protivníkom?