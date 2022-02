Nepasujú sa do pozície favorita, chcú prekvapiť. ŠK Štiavnik sa chce pobiť o postup

Vyrovnanosť prvej triedy ma vôbec neprekvapila, hovorí tréner Peter Hujo.

ŠTIAVNIK. Futbalisti ŠK Štiavnik zimujú vo vyrovnanej prvej šestke mužstiev I. triedy ObFZ Žilina na štvrtom mieste s trojbodovou stratou na prvé Zástranie. Za 13 kolami sme sa obzreli s predsedom klubu a trénerom v jednej osobe Petrom Hujom.

Ten je s jesennou časťou veľmi spokojný. „Na to, ako sme sa pred sezónou dávali dohromady, tak ma chalani prekvapili. Máme mladé mužstvo, ktoré získava hlavne skúsenosti. Chémia v kabíne funguje,“ povedal na úvod a doplnil: „Podávali sme ustálené výkony a podľa môjho názoru sme ako mužstvo hrali lepšie vonku ako doma.“

Futbalistom Štiavnika sa vyhla väčšia herná kríza. Nedarilo sa im akurát v rozmedzí 3. a 6. kola, kedy z 12 možných bodov získali iba 4. „Zo začiatku sezóny mali chalani problém s premieňaním šancí. Ukázalo sa to napríklad v zápase s Hlbokým. Dominovali sme vo všetkých herných činnostiach, ale z hostí vynikol najmä brankár Jozef Blaško, ktorý predviedol viacero výborných zákrokov. Šancí sme si vypracovali neúrekom, ale zlyhali sme vo finálnej fáze,“ vrátil sa Peter Hujo slovami k jedinej domácej prehre Štiavnika.

V 6. kole zase jeho zverenci nešťastne prehrali v derby na pôde Bytče. „Išlo o vyrovnaný zápas. Za stavu 2:2 sme sa mohli dostať do vedenia, ale neuspeli sme. A to nás stálo víťazstvo. Tlačili sme sa do víťazného gólu, dvaja obrancovia zostali trochu vyššie, čakali na rýchly protiútok a nedostúpili sme Lojdla, ktorý nádhernou strelou rozhodol. Bola to trpká prehra, pretože sme si vytvorili viac šancí a do Bytče sme cestovali s cieľom zvíťaziť,“ vraví tréner štvrtého celku tabuľky.

Najväčším rozdielom zvíťazil Štiavnik na pôde Petrovíc, kde strelil 14 gólov a inkasoval len jeden. „V mužskom futbale sa mi toto ešte nestalo. Sám som bol prekvapený, domáci už neskôr rezignovali. Máme vyrovnaný káder a keďže sme vysoko vyhrávali už do polčasu, tak som dal priestor chalanom, ktorí nastupujú menej,“ povedal Hujo.

Vyvrcholením jesene bol súboj o prvé miesto v Zástraní, ktorý Štiavniku nevyšiel podľa predstáv, keďže prehral 3:1. Podľa slov Petra Huja však nebol horším mužstvom. „Domáci boli naozaj efektívni. Prvý polčas bol vyrovnaný. Hneď na začiatku sme si vypracovali dve tutové šance, ktoré sme nepremenili. Minimálne na remízu sme tam určite mali. Zástraniu môžem iba pogratulovať k prvenstvu po jesennej časti,“ doplnil.

Takmer po dvoch rokoch konečne doma

Najvydarenejšiu šnúru ťahal Štiavnik od 7. do 12. kola, kedy vyhral šesť stretnutí v rade. Aj táto séria víťazstiev im dopomohla k štvrtej priečke tabuľky, ktorá je vpredu nesmierne vyrovnaná.