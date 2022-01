Ďalší odchod z MŠK Žilina. 20-ročný Adam Goljan prestupuje do Sparty Praha

Goljan za MŠK odohral v prvom tíme 30 súťažných duelov s bilanciou gól a dve asistencie.

ŽILINA. Slovenský futbalový útočník Adam Goljan prestúpil z MŠK Žilina do Sparty Praha. Dvadsaťročný odchovanec žilinskej akadémie podpísal na letnej zmluvu do 30. júna 2025 a bude spočiatku pôsobiť v druholigovom B-tíme "rudých". Goljan za MŠK odohral v prvom tíme 30 súťažných duelov s bilanciou gól a dve asistencie.

"Adam bol už v priebehu minulého roka v kontakte so Spartou, ktorá mu teraz chce zo začiatku dať priestor najmä vo svojej druholigovej rezerve, kde bude zbierať skúsenosti. Nik ale nevylúčil, že jeho situácia v Prahe sa v priebehu zimného prípravného obdobia nemôže zmeniť. Každopádne z prvého mužstva budú pozorne sledovať jeho výkonnosť a v prípade potreby či dobrých výkonov si ho vytiahnu hore," povedal pre web Žiliny jej športový manažér Karol Belaník a dodal:

"Sparta Praha je veľké meno s najvyššími ambíciami a v Európe má vysoký kredit, čo všetko zavážilo aj v prípade Adamovho rozhodnutia vyskúšať túto cestu. Jeho rýchlostné či driblingové parametre ho predurčujú, aby v Česku uspel a dostal sa aj do prvého tímu."

Goljan je reprezentant SR do 21 rokov, na konte v nej má 11 medzištátnych zápasov. "Odchádza sa mi veľmi ťažko, pretože som tu prežil najkrajšie chvíle svojho života, spoznal som tu veľa skvelých ľudí, ktorí mi vo všetkom pomáhali. Tento klub mi pomohol dostať sa tam, kde som teraz, za čo som nesmierne vďačný každému jednému, od trénerov až po majiteľa. Mrzí ma, že už tomuto klubu nebudem môcť odovzdať viac, ale taký je niekedy futbal a v živote musíte urobiť rozhodnutie. Ja som sa rozhodol posunúť v mojej kariére. Verím, že mi tento krok dopomôže stať sa ešte lepším futbalistom. Hádam sa tu ešte jedného dňa vrátim a stihnem dokončiť to, čo som nestihol. Nikdy nezabudnem, odkiaľ pochádzam. Som veľmi rád, že môžem ísť do takého klubu, akým je Sparta, je to veľké meno v Európe. Verím, že sa mi tam podarí presadiť a splniť si svoje ciele," povedal Goljan.