V začiatkoch bol "vyklepaný". 19-ročný Jozef Myšiak strelil prvý gól v mužskom hokeji

Puk si odloží do domácej vitrínky.

ŽILINA. Žilinskí hokejisti zvíťazili v 32. kole Slovenskej hokejovej ligy v šlágri prvého s druhým nad Skalicou 5:2 a vyhrali už pätnásty zápas v rade! Päť žilinských gólov si podelilo päť rôznych strelcov. Do streleckej listiny sa postupne zapísali Samuel Rehák, Jakub Pišoja, Matej Macek, Patrik Koyš a Jozef Myšiak.

Vlci Žilina – HK Skalica 5:2 (3:0, 2:0, 0:2) Góly a asistencie: 3. Rehák (Jakubík, Pišoja), 12. Pišoja (Sloboda, Markovič), 17. Macek (Mikula), 27. Koyš (Markovič, Drtina), 33. Myšiak (Halama, Petráš) – 42. Galimov (Janík, Jaša), 44. Šátek (Jaša, Galimov). Vylúčenia: 4-2. Rozhodovali: Konc, Valach, Šebeň, Knižka. 208 divákov. VLCI ŽILINA: Škorvánek – Pišoja, Sloboda, Macek, Halama, Petráš – Myšiak, Drtina, Safaraleev, Šmida, Vybiral – Hudec, Nahálka, Mikula, Markovič, Koyš – Greguss, Rehák A., Lopušan, Jakubík, Rehák S. HK SKALICA: Borák, Trenciansky-Vero – Horváth, Arbuzov, Hujsa, Dzhioshvili, Štumpf – Kadlečík, Janík, Galimov, Jaša, Šátek – Vidovič, Hílek, Kotvan, Včelka, Kotzman – Rapant, Zaňát, Šišolák, Rajčák, Kuba. Ostatné výsledky 32. kola: Brezno - Trnava 6:7, Levice - Modré krídla Slovan 2:3, Topoľčany - Žiar nad Hronom 11:1, Humenné - Martin 1:3.

Ohlasy trénerov Michal Ružička, tréner Skalice: "Zápas sa mi hodnotí ťažko. Išli sme doň s tým, aby sme v prvej tretine neinkasovali. A po prvej dvadsaťminútovke sme prehrávali 3:0... Proti tak kvalitnému súperovi, ako je Žilina, sa nám to nemôže stávať. Domáci hrali uvoľnene, mali radosť z hry, pridali ďalšie dva góly. Takýto stav sa proti takémuto súperovi ťažko otáča. Myslím si, že v tretej tretine sme mali viac z hry, ale zápas už bol rozhodnutý. Súperovi gratulujem k víťazstvu." Stanislav Škorvánek, tréner Žiliny: "Prvé dve tretiny nám hokej chutil. Boli sme silní na puku, mali sme dobrý pohyb, strelili sme góly. S týmto môžem byť spokojný. Aj keď sa to možno nezdá, ale včerajší zápas (v utorok proti slovenskej osemnástke, pozn. red.) nám zobral trošku síl, ubúdali nám. Zápas sme dohrávali na päť bekov, čo boli cítiť. Na druhej strane musím zdôrazniť, že sme hrali proti mužstvu, ktoré strelilo najviac gólov v súťaži, čiže kvalitu jednoznačne majú. Zostalo to pri dvoch inkasovaných góloch, umnou hrou sme to doviedli do víťazného konca. Bol to pre nás dobrý zápas. Boli sme efektívni, mali sme dobrú dynamiku. Môžeme byť spokojní, chlapcom ďakujem za výkon."

Stretnutie proti Skalici malo aj jedného premiérového strelca. Na začiatku 33. minúty sa do streleckej listiny prvý raz medzi mužmi zapísal iba 19-ročný obranca Jozef Myšiak. A nebol to hocijaký gól. Padol po nádhernej akcii na jeden dotyk, na ktorej konci bol premiérový strelec.

„Išiel som do rotácie, ako nám to káže pán tréner. Puk som si vymenil so Šimonom Petrášom, ten to krásne prihral Marcovi Halamovi a on mi posunul puk, ktorý som mal ako na tácke a zasunul som ho do prázdnej bránky. Bolo to veľmi ľahké zakončenie, ale stál som v danom čase tam, kde som mal byť. Som rád, že mi to tam padlo. Na gól u mužov som čakal dlho,“ povedal nám po zápase.

Keď sme sa Jozefa Myšiaka opýtali, čo ho prvý presný zásah na mužskej úrovni bude stáť, akurát popri nás prechádzal František Skladaný, ktorý vstúpil do rozhovoru: „50 eur,“ vravel stručne. „Chalani si už z toho robili posmešky. Šimon Petráš je pokladník a určite mi to zráta,“ doložil Myšiak.

Po premiérovom presnom zásahu, ktorý pre rodáka z Čadce prišiel v jeho 29. stretnutí prebiehajúcej sezóny, mu jeho spoluhráči priniesli na striedačku puk, ktorý mu bude tento okamih pripomínať. Kde si ho Jozef Myšiak odloží? „Doma mám vitrínku s medailami a pohármi ešte z čias, keď som pôsobil v mládežníckych kategóriách, takže tam bude jeho miesto,“ povedal.

V uzamknutej časti sa dozviete: - hodnotenie zápasu od Jozefa Myšiaka - prečo tretia tretina nevyšla Žilinčanom podľa predstáv a čo sa pod to mohlo podpísať - čím si Jozef Myšiak vysvetľuje, že sa proti Skalici gólovo presadili mladí hráči - čo povedal na margo 15-zápasovej víťaznej šnúry - ako hodnotí svoje doterajšie výkony na mužskej úrovni - čo je podľa neho škoda - ako sa sám seba charakterizoval ako obranca - s čím majú ako mužstvo problém a čo sa im môže v play-off vypomstiť

V tretej tretine poľavili

Samotné stretnutie 32. kola zhodnotil nasledovne.