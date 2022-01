Žilinská pôrodnica hlási ďalší rekordný rok

Minulý rok si prvenstvo v pôrodnici udržali chlapci.

V minulom roku vzrástol počet žien, ktoré si vybrali Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline za miesto pre pôrod svojho dieťaťa. V roku 2021 odviedli v žilinskej nemocnici 1 874 pôrodov. Vrátane 20 párov dvojičiek sa narodilo 1 894 detí. V roku 2020 v žilinskej pôrodnici odrodilo 1 865 žien.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Napriek náročnému obdobiu posledných dvoch pandemických rokov sa nám podarilo pokračovať v pozitívnych zmenách. Rodičky sa do žilinskej pôrodnice s dôverou vracajú, odporúčajú ju ďalším budúcim mamičkám a to je pre nás najväčšia motivácia do nového roka, v ktorom chceme v tomto trende pokračovať a posúvať sa stále ďalej,“ povedal primár oddelenia gynekológie a pôrodníctva FNsP Žilina Martin Sudek.

Podľa jeho slov sa vlani rozhodli priviesť na svet dieťatko v žilinskej nemocnici nielen ženy zo spádového okresu Žilina či Bytča, ale tiež z Kysuckého Nového Mesta, Čadce, Považskej Bystrice alebo Martina.

„Už štandardne sú u nás najrušnejšie letné mesiace, rekordný bol predovšetkým jún, kedy sme odviedli najviac pôrodov – až 213, v rámci ktorých sme dokonca trikrát zaznamenali dvojičky,“ priblížil M. Sudek s tým, že personál oddelenia gynekológie a pôrodníctva a oddelenia neonatológie počas celého roka profesionálne zabezpečil tiež 53 pôrodov žien s ochorením COVID-19 a následnú starostlivosť o matku i novorodeniatko.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Na Gerlachu bol 79-krát. Horský vodca Martin Hatala pomáha klientom plniť sny Čítajte

Minulý rok si prvenstvo v pôrodnici udržali chlapci, narodilo sa ich spolu 956. Najčastejšie odchádzali domov s menom Jakub, Michal, Lukáš, Samuel alebo Tomáš.

U dievčat, ktorých prišlo vlani na svet 938, došlo v čele rebríčka populárnych mien k výraznej zmene. Po viac ako piatich rokoch sa tradične najobľúbenejšia Ema dostala až na tretiu priečku. Prvenstvo pridelili rodičia menu Eliška. Nasledovala Natália, Ema, Nina a Nela. V pôrodnej knihe žilinskej nemocnice nechýbali ani neobvyklé krstné mená, ako napríklad mužské Dorián, Renas, Arin alebo ženské Brilijana, Guadalupe, Lorianna.

Primárka novorodeneckého oddelenia FNsP Žilina Katarína Jackuliaková informovala, že najmenším dieťatkom 2021 bola Simonka s váhou len 810 gramov a dĺžkou 32 centimetrov.

„Bábätko prišlo na svet predčasne v 27. týždni tehotnosti. Simonka strávila v nemocnici až 89 dní, no napriek tomu to malá bojovníčka krásne zvládla,“ podotkla Katarína Jackuliaková.