Ďalšia strata pre MŠK Žilina. Vahan Bichakhchyan odchádza do Poľska

ŽILINA. Arménsky futbalista Vahan Bičachčjan po štyri a pol roku opúšťa MŠK Žilina, jeho novým zamestnávateľom bude poľský klub Pogoň Štetín. Informoval o tom oficiálny web fortunaligistu. Už bývalý tvorca hry MŠK Žilina podpísal s aktuálne druhým tímom Ekstraklasy zmluvu na tri a pol roka. Za "šošonov" odohral dokopy 85 zápasov s bilanciou 25 gólov a 15 asistencií.

"Vahan rozmýšľal nad touto ponukou už dlhšie a po vianočných sviatkoch nám oznámil, že by rád vyskúšal ďalšiu výzvu vo svojej kariére. Veľmi zavážilo aj to, že Pogoň pred pár dňami predal hráča hrajúceho na Vahanovej pozícii do Anglicka, a tak sa zvýšila šanca na pravidelné zápasové minúty už od začiatku jeho pôsobenia. Poľská súťaž je momentálne na vyššej úrovni z viacerých pohľadov, o čom svedčia aj mnohé prestupy hráčov do kvalitných európskych líg," povedal športový manažér MŠK Karol Belaník.

Bičachčjan bude na pôsobenie pod Dubňom spomínať v dobrom. "Štyri a pol roka ušlo rýchlo, ale bude to pre mňa nezabudnuteľné obdobie. Prvýkrát v kariére som začal žiť sám, bez rodiny a kamarátov, ďaleko od svojej krajiny. Keď sa však obzriem naspäť, som šťastný - za ľudí, chalanov, mužstvo, ktoré som tu stretol. Nehovorím, že počas tejto doby bolo všetko ľahké, naopak, prežil som si aj ťažšie obdobie, ale každopádne si na neho budem pamätať do konca života, a vždy s úsmevom. Žilina ma naučila to, čo bolo na mne vidno aj na ihrisku - emóciu, charakter, mentalitu, neustálu motiváciu, ciele. Vždy to tu bolo najmä o kolektíve, každý chcel robiť maximum pre tímový úspech. Žilina stojí za to. Nikdy som si nepredstavoval ten deň, keď budem odchádzať, ale, bohužiaľ, prišiel. Život je niekedy veľmi emotívny," uviedol Bičachčjan.