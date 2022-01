Žilinský developer ponúkol parkovací dom na sídlisku. Obyvatelia ho nechcú

Investor priznal, že pracujú na upravenom návrhu.

ŽILINA. Petícia, protestné transparenty a široká diskusia o parkovaní v Žiline. Keď žilinský developer spoločnosť Reinoo zverejnil svoju ponuku postaviť na Obchodnej ulici na sídlisku Vlčince parkovací dom pre zamestnancov vznikajúcich administratívnych budov, ale i obyvateľov okolitých bytoviek, medzi Žilinčanmi sa rozprúdila široká diskusia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na jednej strane skupina obyvateľov, ktorí nechcú pod svojimi oknami parkovací dom, obávajú sa ďalšieho zahustenia dopravy, znečistenia ovzdušia a bojujú proti strate zelene a na druhej ľudia, ktorí poukazujú na to, že na najväčšom žilinskom sídlisku nie je kde parkovať a dlho očakávaná parkovacia politika mesta je v nedohľadne. Zámer v podobe, ako ho predstavil developer, nenašiel podporu ani vo vedení mesta a hlavného architekta.

Mám dobré úmysly

Podnikateľ Milan Dubec, ktorý za projektom stojí, stále opakuje, že presne toto chcel. Vyvolať širokú diskusiu o potrebe výstavby parkovacích domov na sídliskách. Ak mu nevyjde zámer odkúpiť mestský pozemok a ľudí nepresvedčí o svojich úmysloch, parkovací dom postaví oproti na svojom pozemku pri administratívnej budove Poštová, kde dnes už je vybudované parkovisko a kde buduje administratívnu budovu.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež FOTO: Deda Mráza vítali v Žiline masy ľudí. Prišiel na vojenskom aute Čítajte

Na parkovací dom na Poštovej má dokonca vydané stavebné povolenie. Prečo sa vôbec začal angažovať v projekte s neistým koncom a chce parkovací objekt vybudovať na pozemkoch, ktoré patria mestu Žilina?

„Za celým projektom stojí od začiatku dobrý úmysel, ktorého cieľom bolo pomôcť riešiť nedostatok parkovacích miest v Žiline, konkrétne na Vlčincoch. Tie, ak by sa stavali podľa dnešných noriem, chýbalo by na nich cez 6000 parkovacích miest, čo sa prejavuje napríklad na tom, že dnes autá parkujú na verejných priestranstvách alebo zaberajú zeleň,“ poznamenal Milan Dubec a dal ponuku na výstavbu domu, v ktorom by mohli na 500 parkovacích miestach parkovať obyvatelia Vlčiniec, ale len po pracovnej dobe. Ďalších 250 miest by mali k dispozícii po celý deň.

Chce certifikát

Milan Dubec tvrdí, že do svojho rodného mesta má záujem priniesť kvalitnú architektúru a administratívne priestory, ktoré budú certifikované. Práve snaha o získanie certifikácie Parksmart ho prinútila premýšľať nad zdieľaním parkovacích miest. Medzinárodné štandardy totiž kladú dôraz na to, aby miesta boli využité nonstop a parkovací dom nebol jednúčelový.

„Certifikácia je veľmi dobrá v tom, že vyžaduje aby sme sa zamysleli nie len nad tým, že tento parkovací dom otvoríme verejnosti, ale aj nad tým, aby bol navrhnutý a umiestený tak, aby ho verejnosť používala. Zo štúdií zo zahraničia vieme, že aby ľudia uprednostnili parkovací dom s možnosťou rýchleho zaparkovania pred vyhľadávaním miesta na ulici, tak musia mať parkovací dom do piatich minút chôdze od bytu. Preto sme navrhli posunutie parkovacieho domu na Obchodnú, kde by malo prístup do piatich minút 2-tisíc bytov,“ vysvetlil developer.

Obyvatelia bytoviek sú proti

Priestor, ktorý si vybral investor pre vybudovanie parkovacieho domu, je dnes živým miestom, ktoré využívajú rodiny s deťmi i psíčkari. Z umelého kopca sa spúšťa na sánkach asi desiatka detí. Matej býva v jednom z domov na ulici B. S. Timravy a zimu si užíva so svojou dcérou. Tvrdí, že o toto miesto by nechcel prísť. „Ľudia, ktorí tu bývajú, majú jediné vhodné miesto na hranie a toto máme prísť? Viete si predstaviť, že sa tu potom budú deti hrať v smogu? Aj ja som podpísal petíciu a rozčuľuje ma, čo tu chcú postaviť.“

Petícia, ktorá vznikla proti výstavbe parkovacieho domu na Obchodnej, poukazuje na ohrozenie bezpečnosti detí, na výpary z áut parkujúcich v parkovacom dome i zaťaženie dopravy na sídlisku.

„Sme proti, lebo výstavba parkovacieho domu nie je plánovaná pre potreby obyvateľov sídliska, ale prioritne pre klientov biznis budov. Sľubovaná symbolická cena aj miesta parkovania pre obyvateľov budú garantované len v čase, keď nebudú dané miesta využívať klienti biznis budov na Obchodnej podľa dostupnosti v aplikácii,“ upozorňuje členovia petičného výboru.

Iniciátorka petície Darina Mikušová nechce žiadne ústupky a nemyslí si, že prekreslenie projektu niečo vyrieši. „Počula som už rôzne návrhy, že zníženie stavby, ale čím viac sa nad tým zamýšľam, tým viac som presvedčená, že nie je žiadny ústupok zo strany obyvateľov.

To, že zaplní sídlisko smogom, prachom a zhorší dopravnú situáciu, je veľmi smutný fakt. Deti majú ku tej lúke okná detských izieb,“ odmieta prípadné revízie projektu.

Volanie po regulácii parkovania

Pôvodný zámer investora postaviť parkovací dom na vlastnom pozemku pri administratívnej budove na Poštovej je podľa aktivistu Karola Haasa vhodnejší. Mysli si, že ak investor bude chcieť pomôcť s parkovaním obyvateľom Vlčiniec, určite jeho službu využijú aj v len o málo vzdialenejšom parkovacom objekte.

Karol Haas upozornil, že u obyvateľom bytoviek na ulici B. S. Timravy vznikla veľká nedôvera, pretože developer ešte skôr neprišiel s verejnou diskusiou. Ľudia tak nadobudli pocit, že sa niečo rieši na pozemku, ktorý dennodenne využívajú, v podstate bez nich.

„Určite stretnutie s investorom by sa malo uskutočniť a zároveň by sa mala viac riešiť téma parkovacej politiky v našom meste po ktorej je veľký dopyt zo strany občanov. Autá pribúdajú aj budú, je to problém, ktorý riešia všetky mestá a nie je v poriadku, keď štvorčlenná rodina má tri auta. Cieľom by mala byť regulácia áut na našich sídliskách a nie vytváranie nových parkovacích miest na úkor mestskej zelene vo vnútroblokoch,“ upozornil na problém stále nedotiahnutej reformy parkovacej politiky v Žiline.

Výhrady k projektu má aj mestský poslanec a architekt Dušan Maňák. Tvrdí, že vo svete sa takéto monofunkčné objekty nerobia. „Robia sa stavby, ktoré majú pridanú hodnotu, majú zelenú strechu, majú sánkarsky kopček, horolezeckú stenu. Ale nie monoblok, kde mestu pripadne 200 miest a 500 podnikateľovi, ktorý by si riešil svoje problémy na mestskom pozemku,“ poznamenal.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Bytči potvrdili nález vtáčej chrípky. Obce i poľovníci v okolí sú v pohotovosti Čítajte

Parkovací dom bude, umiestnenie je otvorené

Peter Dubec chce čo najskôr otvoriť diskusiu o výstavbe parkovacieho domu a parkovacej politike v Žiline. Na stretnutie s obyvateľmi bytoviek plánuje priniesť upravený projekt.

„Pracujeme na upravenom návrhu, v rámci ktorého by bol celý parkovací dom znížený a umiestnený pod zemou. Rovnako by sa nahradili stromy za novú výsadbu. Z pohľadu obyvateľov by tak nestratili súčasnú zeleň a zároveň dostali nové parkovacie miesta,“ vysvetlil podnikateľ.

Pripustil, že ak jeho návrh neprejde, parkovací dom začne ešte v tomto roku stavať na svojom pozemku. „Plne rešpektujeme aj to, že výsledkom verejnej diskusie môže byť aj to, že obyvatelia nechcú výstavbu parkovacích miest a parkovací dom postavíme na už povolenom mieste na Poštovej, kde to budú mať ľudia ďalej,“ uzavrel Milan Dubec.