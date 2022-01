Posilni náš tím.

MY hľadáme redaktora/redaktorku pre prípravu autorských článkov z oblasti spravodajstva pre weby MY Žilina a MY Kysuce.

Ak sa rád hráš s písmenkami, máš chuť robiť nezávislú a profesionálnu žurnalistiku a vďaka nej meniť veci k lepšiemu bezprostredne vo svojom okolí, si na správnom mieste.

O našej práci nerozhodujú obce, mestá, ani silní ekonomickí hráči, ale fakty a čitatelia. Vďaka silnému zázemiu vydavateľa sa aj udalosti z každého kútu nášho regiónu môžu stať hlavnými správami v celoslovenskom spravodajstve.

Podrobné informácie o výberovom konaní