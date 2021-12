Žilina zvládla vybičované derby, Marcel Petran: Mám rád tvrdšiu hru, ale nie zákernú

Zákroky, ktoré nie sú v súlade s pravidlami, sa mi nepáčia, vraví skúsený obranca.

ŽILINA. Žilinskí hokejisti zvíťazili v 28. kole Slovenskej hokejovej ligy v derby nad Martinom 4:3 po predĺžení a z výhry sa radovali už v 11. zápase v rade. V dueli vždy doťahovali gólové manko, aby napokon prvým gólom v žilinskom drese šesť sekúnd pred koncom predĺženia rozhodol o dvoch bodov pre Vlkov Marco Halama.

„Bol to ťažký a vypätý zápas, kvalitatívne na veľmi slušnej úrovni. Prvýkrát som zažil na vlastnej koži derby Žilina – Martin. V stretnutí hrali určitú rolu aj emócie, ktoré k tomu patria. Celý čas sme súpera doťahovali, podarilo sa nám vyrovnať a nakoniec aj streliť víťazný gól,“ povedal strelec rozhodujúceho presného zásahu a pokračoval:

„Ani som nevedel, že to bolo takto tesne pred koncom (úsmev). Už som mal za sebou dlhšie striedanie, mali sme toho dosť. Videl som, že hostia sa nestíhali vrátiť, posunul som puk na krídlo Šimonovi Petrášovi, ktorý mi to pekne vrátil na stred a išiel som sám na bránu. Nešpekuloval som, proste som vystrelil a pekne to tam padlo. Cítim sa výborne. Po zápase sme si dávali darčeky, takže je super, že sa to takto skončilo. Bola super nálada, dobrá atmosféra. Za gól som vďačný, išlo o môj prvý presný zásah v žilinskom drese. A ešte o to je to lepšie, že padol v derby zápase a znamenal naše víťazstvo. Jediné, čo tomu chýbalo, boli diváci. Bez nich to nie je ono.“

Odľahčene by sme mohli povedať, že stretnutiu chýbala okrem divákov už iba bitka. „Mali sme jedného hráča, ktorý bol dosť naštartovaný. Hosťujúci hráč ho aj vyzýval, čakal ho. Ale hneď, ako Marcel (Petran, pozn. red.) prišiel na ľad, tak zdrhol preč,“ doplnil Halama s úsmevom.

Pre rodáka zo Zvolena išlo o šiesty duel v drese Vlkov. Od príchodu pod Dubeň pôsobí v prvom útoku po boku Jakuba Cígera so Šimonom Petrášom.