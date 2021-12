Kvalitný hokej, emócie či slovné prestrelky. Vlci porazili v derby odvekého rivala

Ohlasy trénerov

Daniel Babka, tréner Martina – "Zápas bol plný emócií, hral sa slušný hokej. Chýbali diváci, ktorí by atmosféru ešte viac vybičovali. V prvej tretine bola Žilina v držaní puku a aktívnejšej hre o kúsok lepšia. My sme neprišli vyložene brániť. Do šancí sme sa dokázali dostať aj v oslabeniach. Nakoniec sme otvorili skóre zápasu. V druhej časti sme dostali dva spornejšie góly. V presilovke 5 na 3 sme dlho otáľali s koncovkou, nedostávali sme sa k streleckým pokusom. Keď nedáte gól v hre 5 na 3, víťazstvo si nezaslúžite. Zo zostavy nám vypadol Adam Paulíny. Chalani niektoré situácie nevyriešili tak ako zvyčajne. V týchto presilových hrách sme mohli súperovi odskočiť. Bol to jeden z rozhodujúcich momentov zápasu. V tretej tretine sme sa opäť dostali do vedenia a už sa zdalo, že by sme to mohli dotiahnuť do úspešného konca, ale Žilina nás zatlačila. Nakoniec vyrovnal Jaro Markovič typickou strelou. V predĺžení sme trošku zaváhali, nevládali sme sa vrátiť naspäť a prišli sme o dodatočný bod. Mohli sme mať tri, máme jeden. Vážime si aj ten. S takým mužstvom ako Žilina musíte hrať stále do konca a ešte aj päť minút potom (úsmev)."

Stanislav Škorvánek, tréner Žiliny – "Dano tento zápas zhodnotil trefne. Nebolo to naše najvydarenejšie stretnutie. Ťaháme určitú šnúru víťazstiev. Povedal by som to tak, že proti Martinu sme podali mdlý výkon. Mali sme slabší pohyb a nevedeli sme dobre zareagovať na postavenie súpera. Preváhali sme ideálnu možnosť na prihrávku a v rozohrávke sme sa trápili. Ťažko sme sa dostávali do šancí, hostia dobre bránili predbránkový priestor. Do bránkoviska smerovalo málo pukov. Na týchto veciach musíme popracovať, byť v nich lepší. Zavážila ubránená dvojminútová presilovka hostí 5 proti 3. Na konci sme aj s kúskom šťastia vyrovnali. Náznaky šancí v predĺžení mali obe mužstvá. Nám to tam padlo a získali sme dva body, z ktorých sa tešíme. Najväčším pozitívom je, že aj keď v zápase nepodáme dobrý výkon, vieme získať body. Musíme sa naučiť dávať škaredé góly, to nám chýba. Ďakujem chlapcom za bojovnosť."