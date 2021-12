Jozef Martinček: Prioritou je dokončenie výstavby domova sociálnych služieb v Gbeľanoch

Rozhovor so starostom obce Gbeľany.

Starostovia a primátori majú pred sebou posledný rok vo funkcii v tomto volebnom období. Ich plány a zámery ovplyvnila pandémia koronavírusu, ktorá úrady výrazne zamestnáva. Samosprávy však nechcú odkladať ani plánované investície a dlhodobé zámery. Pýtali sme sa ich, ktorú udalosť považujú v minulom roku za najdôležitejšiu pre ich obec a ako sa s ňou vysporiadali. Aké výzvy ich čakajú v novom roku? Čo odporúčajú obyvateľom ako dobrý nástroj na zvládanie prekážok? Odpovedá starosta Gbeľany Jozef Martinček.

Čo sa samospráve obce podarilo v roku 2021? Čo považujete za úspech a čo naopak mohlo byť lepšie?

Ako každá obec, prechádzali sme obdobím pandémie, ktoré nám nedovoľovalo realizovať všetky aktivity, ktoré sme si naplánovali. V rámci kultúrnych a spoločenských aktivít sme organizovali stretnutie so seniormi k životnému jubileu, aktívne boli aj deti pod vedením pani Vaškovej, ktoré sa zapojili do projektu ,,Prečítané leto“. Tradične sa konalo stavanie májov za účasti domácich heligonkárov a detského súboru Bylinka, ktoré pravidelne organizuje dobrovoľný hasičský zbor. Obecné oslavy sa zmenili na kultúrny deň obce, ktorý bol zameraný hlavne na deti a ich vystúpenie. V športovej oblasti sa darilo futbalistom, ktorí v jesennej časti obsadili 4. miesto v súťaži 5. ligy. Taktiež sme organizovali prvý ročník behu starostu obce v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom za početnej účasti pretekárov. Naši dobrovoľní hasiči sa potešili z nového hasičského auta Iveco Daily. Kľúče od auta som prevzal z rúk prezidenta Hasičského a záchranného zboru plk. Ing. Pavla Mikulášeka. Pre miestny DHZ je to významný míľnik v jeho histórii. Jeho uvedenie do života obce malo slávnostný charakter s vysvätením a slávnostnou svätou omšou. Zapojili sme sa do viacerých projektov. Veľmi úspešný bol projekt ,,Obnova učební“ financovaný z eurofondov, vďaka čomu sa nám podarilo získať 134-tisíc eur na rekonštrukciu a materiálno-technické vybavenie polytechnickej biologicko-chemickej a počítačovej učebne. Z dôvodu rozširovania výstavby a prudkého nárastu počtu detí sme prebudovali priestory družiny základnej školy na materskú školu, čo sa nám podarilo za veľmi krátku dobu a v septembri nastúpili všetci predškoláci do nových priestorov. Vybudovali sme nové detské ihrisko a zmenilo sa aj námestie pred kostolom.

Jozef Martinček

Aká najväčšia výzva čaká v novom roku vašu obec a jej obyvateľov?

V tomto roku je prioritou dokončenie výstavby domova sociálnych služieb. Plánované ukončenie je v 4. mesiaci 2022. Som veľmi rád, že stavba je pred ukončením a nedávne navýšenie cien nás zasiahlo len čiastočne. Výstavba je financovaná z poplatku za rozvoj a vlastných príjmov obce. Momentálne pracujeme na zariadení interiéru a vonkajších spevnených plochách parkoviska. Po skolaudovaní stavby urobíme deň otvorených dverí pre našich občanov, počas ktorého si dom sociálnych služieb budú môcť pozrieť. Spustiť prevádzku by sme chceli v druhej polovici roku 2022. Ďalším úspešným projektom je výmena mantinelov za hlinikoplast s osvetlením na multifunkčnom ihrisku. K realizácii by malo dôjsť v prvej polovici 2022 v sume 30-tisíc eur. Verím, že nám z eurofondov bude schválený projekt s názvom „Zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania. V prípade, že budeme úspešní, je možnosť získať finančné prostriedky až do výšky 150-tisíc eur. Podmienky výzvy umožňujú tieto prostriedky použiť na stavebne úpravy, projektovú dokumentáciu, vybavenie učební a detského ihriska.

Čo by ste popriali spoluobčanom do nového roka 2022?

Želám všetkým krásne sviatky, veľa lásky a viac porozumenia v tomto náročnom období. Nech je rok 2022 pre Vás všetkých naplnený pokojom pevným zdravým, vzájomnou toleranciou, dobrým a milým slovom k svojim najbližším či susedom.