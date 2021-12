Peter Vajda: Nededza bude mať nové centrum

Rozhovor so starostom obce Nededza.

Starostovia a primátori majú pred sebou posledný rok vo funkcii v tomto volebnom období. Ich plány a zámery ovplyvnila pandémia koronavírusu, ktorá úrady výrazne zamestnáva. Samosprávy však nechcú odkladať ani plánované investície a dlhodobé zámery. Pýtali sme sa ich, ktorú udalosť považujú v minulom roku za najdôležitejšiu pre ich obec a ako sa s ňou vysporiadali. Aké výzvy ich čakajú v novom roku? Čo odporúčajú obyvateľom ako dobrý nástroj na zvládanie prekážok? Odpovedá starosta obce Nededza Peter Vajda.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čo sa samospráve obce Nededza podarilo v roku 2021?

Činnosť obce Nededza bola v tomto roku do určitej miery poznačená pretrvávajúcimi protipandemickými opatreniami. Napriek tomu sa podarilo zrealizovať viaceré naplánované projekty. Spomeniem napríklad obnovu našej historickej pamiatky – zvonice v strede obce, na ktorej sa vymenila stará krytina za medenú, natreli sa drevené prvky, opravila sa vonkajšia fasáda a skultúrnilo sa i jej bezprostredné okolie. Ďalej sme vybudovali stojisko pod smetné nádoby na ulici Potočná, ktoré je už aj osvetlené a myslím si, že sa nám tak podarilo daný priestor skrášliť. Pribudla nám tiež časť opraveného oplotenia areálu futbalového ihriska. Podpísaná bola i zákazka na vybudovanie zábradlia pre peších k cintorínu hore Závozom a časti od márnice k domu smútku. Rovnako sa podarilo vybudovať nový chodník medzi lávkou pre peších a ulicou Potočná, ako aj časť miestnej komunikácie pripojenej k ulici Pod Vajánkom. Obec tiež realizáciou urnovej steny na cintoríne vyriešila do budúcna aj iný spôsob pochovávania a to formou uloženia urny so spopolnenými pozostatkami zosnulých. Na budove pri vchode do knižnice bol osadený defibrilátor, ktorý je možné využiť ako prvú pomoc v prípade zástavy srdca. Je plne dostupný pre všetkých občanov. Tiež sme pre Nededžanov usporiadali hodové slávnosti, hoci v obmedzenom režime. Potomkovia rodiny Pongrácovcov darovali do kaštieľa, ktorý v minulosti vlastnili, niektoré kusy nábytku a iných prvkov (písací stolík, kredenc, rôzne typy parožia a pod). Tieto budú do budúcna umiestnené v jednej časti kaštieľa ako spomienka na daný rod. Aktuálne sa stále rieši lokalita Stav – I. etapa so 14 stavebnými pozemkami, kde sa realizuje skrývka ornice a odvodnenie miestnej komunikácie.

Aké očakávania máte od budúceho roka?

Zdôraznil by som snáď len tie najpodstatnejšie veci, ktoré nás čakajú. V spolupráci s vlastníkmi pozemkov v lokalite Stav - II. etapa sa pripravuje rozparcelovanie tejto časti na stavebné pozemky a súčasne výkup pozemkov pod miestne komunikácie. A to tak, aby táto lokalita priblížila vlastníkom komfortné bývanie. V súvislosti s tým je plánovaná výstavba druhého mosta v lokalite Rybník tak, že ak by došlo k nejakým problémom (požiar, kalamita a pod.), bol by možný prístup do tejto lokality z dvoch vstupov. V súčasnej dobe máme už spracovanú projektovú dokumentáciu na tento most, pričom následne ideme riešiť stavebné povolenie. Jeho výstavba je v rozpočte naplánovaná práve na rok 2022. Vo finálnej fáze v celej lokalite Stav by tak mohlo vzniknúť dovedna približne 40 stavebných pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu. Tiež pripravujeme výkup pozemkov v lokalite Pred Chríp, kde vznikajú nové stavebné pozemky. Nosnou témou, ktorou sa v obci zaoberáme je výstavba tzv. Centra obce Nededza. Aktívne komunikujeme s kolektívom architektov ARCHKOMPLET na čele Ing. arch. Pastorkom. Centrum bude tvoriť p r e p o j e n i e starej architektúry v podobe kaštieľa z polovice 16. storočia, ktorý obec pred pár rokmi zrekonštruovala vo vlastnej réžii, v súlade s novo navrhovanou architektúrou týkajúcou sa rekonštrukcie obecného úradu, kultúrneho domu, materskej školy a verejného priestranstva.

Peter Vajda

Čo by ste popriali spoluobčanom do nového roka 2022?

Všetkým Nededžanom, ako aj našim rodákom by som chcel popriať najmä pevné zdravie, súdržnosť v rodine i v susedských vzťahoch. Držme si navzájom palce, nech nás covidová pandémia nerozdeľuje, a nech sa aj napriek rozdielnym názorom navzájom rešpektujeme. Tiež si želám, aby sme všetci obyvatelia boli hrdí na svoju obec a tak vyjadrovali svoju spolupatričnosť.