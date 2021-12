Štefan Svetko: Nová materská škola vyrieši nárast počtu detí v obci Mojš

Rozhovor so starostom obce Mojš.

Starostovia a primátori majú pred sebou posledný rok vo funkcii v tomto volebnom období. Ich plány a zámery ovplyvnila pandémia koronavírusu, ktorá úrady výrazne zamestnáva. Samosprávy však nechcú odkladať ani plánované investície a dlhodobé zámery. Pýtali sme sa ich, ktorú udalosť považujú v minulom roku za najdôležitejšiu pre ich obec a ako sa s ňou vysporiadali. Aké výzvy ich čakajú v novom roku? Čo odporúčajú obyvateľom ako dobrý nástroj na zvládanie prekážok? Odpovedá starosta obce Mojš Štefan Svetko.

Čo sa samospráve obce Mojš podarilo v tomto roku?

Rok 2021 bol pre našu obec mimoriadne úspešný. Začiatkom roku sme organizovali pravidelné testovanie občanov, na ktoré chodili aj ľudia zo širokého okolia. Keď sa situácia s pandémiou zlepšila, tak sme využili to, že náš okres bol v zelenom, podarilo sa nám zorganizovať akcie ako Jánske ohne, 90. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru, v rámci našich tradičných hodov na Svätú Annu. V rámci výročia sme mali viaceré sprievodné akcie, dvojdňové hody sme v sobotu a nedeľu zakončili kultúrnym programom. Vystúpili napríklad Braňo Mojsej, Ščamba, Kortina. Taktiež sme vydali aj knižnú publikáciu „ Kronika obce Mojš“. Po rokoch príprav sme začali stavať novú materskú školu pre 46 detí, čím vyriešime nárast počtu detí v našej obci, pretože stará škôlka má kapacitu iba 23 detí. V tomto roku sme uvítali 17 detí narodených v roku 2020, predchádzajúce dva roky po 25 detí. Zverejnili sme na pripomienkovanie Nový územný plán, ktorý bude riešiť hlavne dopravnú situáciu v obci.

Samosprávu obce Mojš čaká nový náročný rok. Ako sa naň pozeráte?

Verím, že nám bude priať počasie a do konca školského roka dostaviame materskú školu, aby do nej v novom školskom roku v septembri deti mohli nastúpiť. Bude prebiehať schvaľovanie nového územného plánu a začneme s projektom nového ochvatu obce. Máme tiež schválený projekt na zlepšenie verejného priestranstva. Po pätnástich rokoch sa zo sály kultúrneho domu odsťahovala predajňa Jednoty, dávame sálu do pôvodného stavu a navyše tam pribudnú nové sociálne zariadenia a zmena kúrenia, čo si bude vyžadovať väčšie finančné prostriedky.

Čo by ste popriali spoluobčanom do nového roka 2022?

Občanom do Nového roku 2022 prajem to, čo si ľudia v poslednom čase prajú oveľa častejšie, ako pred pandémiou a to zdravie, aby sme sa zbavili covidu, aby sme znova bez obmedzení organizovali všetky kultúrne a športové akcie. Ľuďom to veľmi chýba.