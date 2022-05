Začiatky boli ťažké. Z Norimbergu som mal strach a rešpekt, spomína Marek Mintál

Bol to pre mňa šok. Od krajiny, mentality ľudí až po prácu okolo futbalu, spomína niekdajší výborný útočník.

ŽILINA. V lete tohto roka to bude už devätnásť rokov od prestupu Mareka Mintála z MŠK Žilina do Norimbergu. S mužom, ktorému v Nemecku prischla prezývka Fantóm, sme sa spojili, aby sme sa s ním bližšie porozprávali o tom, ako sa samotný prestup zrodil a ako hodnotí 44-ročný Žilinčan svoje pôsobenie v druhom najväčšom meste Bavorska. Ale neobišli sme ani jeho zápasy v národnom drese.

Bývalý útočník je v súčasnosti asistentom trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Štefana Tarkoviča. Na tejto pozícii pôsobí už viac ako rok, prvých šesť mesiacov paralelne viedol mužstvo 1. FC Norimberg do 21 rokov. S nemeckým klubom bol spojený sedemnásť rokov.

Po skončení ročníka 2002/2003 ste prestúpili do Norimbergu. Boli ste s predstaviteľmi klubu v spojení už počas sezóny? Ako sa zrodil váš prestup?

Nebol som. Informáciu o Norimbergu som sa dozvedel deň pred dôležitým zápasom so Slovanom v predposlednom kole ročníka 2002/2003. Bol som informovaný, že sa prídu pozrieť ľudia z nemeckého klubu. S nikým som nebol v kontakte. Sústredil som sa na to, aby sa nám zápas podaril. Po ňom som dostal informáciu, že som sa ľuďom z klubu páčil. S mojím výkonom boli spokojní. Po tomto stretnutí som bol v očakávaní, čo sa stane ďalej. Budem v Žiline alebo pôjdem ďalej? Po zápase som toho vedel viac ako pred ním.

Ako vyzerali vaše prvé týždne v novej krajine a ako ste na tom boli s nemčinou?

Začiatky boli veľmi ťažké. Všetko sa zmenilo. Od krajiny, mentality ľudí až po prácu okolo futbalu. Bol to pre mňa šok. Pokiaľ hrá futbalista futbal, je to super. K tomu patria aj iné veci. Prišiel som o to, čo som mal 25 rokov pri sebe. Keď nastali nejaké problémy alebo som bol smutný, vždy som sa mal s kým porozprávať. V sekunde som prišiel o všetko. Rozhodol som sa urobiť ďalší krok v mojej kariére. Mal som strach a rešpekt z toho, či zvládnem tento prechod. V škole som sa učil iba po rusky, nemčinu som nevedel. Počas prvých dní v Nemecku som si uvedomil jednu vec. Pokiaľ tu chce človek byť, pracovať s ľuďmi a mať sa trošku dobre, musí sa naučiť aj reč. Pre mňa bolo prvoradé, aby som vedel, čo odo mňa ľudia očakávajú a chcú.

V sezóne 2003/2004 ste sa stali najlepším strelcom druhej Bundesligy (18 gólov) a oslavovali ste postup do Bundesligy. Prvý rok po odchode zo Žiliny tak určite môžete hodnotiť ako úspešný.

Do Nemecka som išiel s tým, aby som to, čo mi Žilina dala, ukázal aj tam. Prvoradé bolo vybojovať si miesto v základnej zostave. Postup do Bundesligy bol klubový cieľ. Po vypadnutí sa chceli čo najrýchlejšie vrátiť do najvyššej súťaže. Keď ma kupovali, tak očakávali, že by som im to mal nejako splatiť mojimi výkonmi. Stal som sa kráľom strelcov tretí rok po sebe, tentoraz v inej krajine. Keď sa na to spätne pozerám, neviem, či by som to opäť dokázal. Som neskutočne šťastný, že sme to so spoluhráčmi dokázali. Pre mňa išlo o fantastický začiatok v Nemecku.

Ďalej sa dozviete: čo povedal k sezóne, v ktorej sa stal najlepším strelcom Bundesligy

ktoré obdobie kariéry bolo jeho najťažším

ktorá zlomenina mu narobila šarapatu a absolvoval kvôli nej tri operácie

ako si zaspomínal na začiatky v slovenskej futbalovej reprezentácii

ktorý tréner mu ako prvý dal šancu v 21-tke

aké má spomienky na postup na letnú olympiádu a samotný turnaj v Sydney

za Slovensko odohral 45 zápasov a strelil 14 gólov, ako je spokojný s touto bilanciou

v rokoch 2004 a 2005 získal ocenenie Futbalista roka, čo povedal na túto poctu a komu všetkému je vďačný

čo povedal na margo žilinskej akadémie a umelej trávy

V sezóne 2004/2005 sa vám tiež gólovo darilo, s 24 gólmi ste sa stali najlepším strelcom najvyššej nemeckej súťaže aj napriek tomu, že Norimbergu patrilo až štrnáste miesto. Radíte tento individuálny úspech ako jeden z najvzácnejších vo vašej kariére?

Toto sú úspechy v mojej kariére, ktoré sa nedajú porovnať. Do Nemecka som išiel s tým, aby som hrával. Aby som aspoň niečo z toho, čo som dosiahol v Žiline, dokázal aj tam. Po roku som sa stal kráľom strelcov. Po postupe do Bundesligy boli právom veľké očakávania od fanúšikov a novinárov.