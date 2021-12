Michal Britvík: Našou úlohou je udržiavať rovnováhu medzi tradíciou a trendmi

Rozhovor s generálnym riaditeľom spoločnosti Ryba Žilina.

ŽILINA. Odvetvie potravinárskej výroby na Slovensku má za sebou ďalší rok, ktorý bol pre všetkých veľkou výzvou. Ako sa „v tieni“ pokračujúcej pandémie darilo vo výrobe jednej z najobľúbenejších slovenských špecialít, žilinskej tresky? S čím novým sa podarilo prekvapiť zákazníkov obľubujúcich rybí a lahôdkový sortiment a aké trendy sa na tomto trhu dostávajú do popredia? Na tieto aj ďalšie otázky nám v rozhovore odpovedá generálny riaditeľ spoločnosti Ryba Žilina Michal Britvík.

Na vedúcej pozícii jedného z najväčších potravinárskych výrobcov na Slovensku stojíte už 6 rokov. Ten uplynulý bol bez pochyby pre mnohých náročný. Ako ho hodnotíte vy z pohľadu vašej spoločnosti?

- Po tom všetkom, čo sa udialo v roku 2020, sme do tohto roku vstupovali s rešpektom. Nakoniec sa ukázalo, že to bolo namieste. V podstate nič z optimistických predpokladov ohľadom ukončenia pandémie, prípadne návratu do „starých koľají“, sa nestalo. Bol to náročný rok z pohľadu biznisu, no mimoriadne náročné bolo aj to, aby sme sa v rámci našich možností postarali o ochranu zdravia našich zamestnancov, ich rodín, a tiež udržanie kontinuity výroby. Sme radi, že sme aj tento rok pokračovali v našej stratégii rastu, posilnili sme svoju pozíciu lídra na trhu rybích a lahôdkových výrobkov. Dokončili sme viaceré rozpracované investície v rámci výroby aj logistiky, ktoré sme začali ešte v predchádzajúcich rokoch. Stihli sme uviesť na trh niekoľko produktových noviniek. Nedovolím si hodnotiť rok 2021 negatívne.

Pozrime sa postupne na výsledky, ktoré ste dosiahli. Ako ste aj spomenuli, Ryba Žilina pred pár rokmi výrazne zvýšila investície do modernizácie a rozšírenia výroby, s čím súviseli aj rozsiahle prestavby. Ako to vyzerá vo vašich závodoch teraz?

- V tomto roku sme dokončili viaceré dlho plánované investičné zámery. V porovnaní so situáciou spred 3 rokov má naša výroba v žilinskom závode kompletne nové zariadenia. Vďaka tomu sme dokázali zvýšiť bezpečnosť vyrábaných potravín, a tiež materiálovú a energetickú efektívnosť výrobných procesov. Stabilná kvalita a bezpečnosť sú pre nás dlhodobo absolútnou prioritou, preto bol aj objem investícií práve týmto smerom v ostatných rokoch značný. Tento rok sa nám podarilo využiť naše výrobné a technologické zázemie a tiež potenciál a skúsenosti kolegov aj novým smerom. V našom závode v Častkovciach sme začali vyrábať vlastné mäsové výrobky, určené na ďalšie spracovanie. Ide napríklad o vlastnú salámu do našich lahôdkových šalátov či šunku do ruských vajec.

Prvá asociácia, ktorá sa v spojitosti so značkou PRETO Ryba Žilina vybaví, je určite žilinská treska. Akým spôsobom spomínané investície prospeli výrobe tejto špeciality?

- Naša prevádzka prešla v ostatných rokoch výraznou rekonštrukciou, závod bol prestavaný, nakúpili sme nové stroje. Hlavným cieľom bolo uzatvoriť proces výroby tak, aby sme zamedzili kontaktu produktu s vonkajším prostredím a eliminovali možnú spádovú kontamináciu. Vďaka týmto inováciám sme dokázali ešte viac zvýšiť bezpečnosť výroby tresky, a to najmä v tom zmysle, že si v nej môžeme dovoliť znižovať obsah chemických prídavných látok. Pri výrobe už vôbec nepoužívame umelé sladidlá a naša treska obsahuje niekoľkonásobne menej konzervantov než všetky ostatné konkurenčné tresky. Výsledkom týchto zmien v našej výrobe je aj doposiaľ jediná treska na trhu úplne bez konzervantov, ktorú sa nám podarilo uviesť tento rok. Nazvali sme ju Zlatá Treska.

Ryba Žilina predstavila tento rok novinku, Zlatú Tresku, ktorá obsahuje až 50 % rýb a je úplne bez konzervantov. (zdroj: Ryba Žilina)

Ako na túto novinku zareagovali zákazníci?

- Máme na ňu veľmi dobré ohlasy, tak zo strany koncových spotrebiteľov ako aj od obchodných partnerov. Ide o prémiový produkt tresky s najvyšším podielom rýb – až 50 % obsahu tvoria filety aljašskej tresky. Jej úspech nás povzbudil k tomu, aby sme priniesli koncom roka jej ďalšiu chuťovú verziu – Zlatú Tresku s obsahom čili. Treba však povedať, že najobľúbenejšou z nášho portfólia ostáva rokmi overená Treska Exklusiv. Sme radi, že toto naše „rodinné striebro“, taktiež bez umelých sladidiel a so zníženým obsahom prídavných látok, si udržiava svoju stabilnú pozíciu najpredávanejšej tresky na trhu vôbec. Mesačne vyrobíme viac ako 300 ton tresky.

Cieľom výrazných investícií v žilinskom závode bolo modernizovať a uzatvoriť celý proces výroby tresky tak, aby došlo k zamedzeniu kontaktu produktu s vonkajším prostredím. (zdroj: Ryba Žilina)

Podnikli ste v roku 2021 aj nejaké ďalšie kroky s cieľom ďalej podporiť predaj vášho portfólia tresiek?

- Keďže vyrábame špecialitu, ktorá je na trhu už takmer 70 rokov, uvedomujeme si, že je našou úlohou udržiavať rovnováhu medzi tradíciou a trendmi. To v sebe zahŕňa nielen správne nastavenie chute tresky, jej zloženia, výživových hodnôt, technologických postupov, ale aj dizajnu obalov. Ako líder na trhu považujeme za svoju povinnosť odlíšiť sa od konkurencie. Rozpoznateľnosť je pre nás mimoriadne dôležitá, keďže v určitej miere stále dochádza u koncového zákazníka k zámene našich produktov za konkurenčné. Aj v kontexte toho, že nám pribudla v portfóliu nová Zlatá Treska, prichádzame tento rok s redizajnom všetkých tresiek. Dizajn je čistejší a vizuálne zjednocuje balenie všetkých tresiek – teda „zlatej, červenej aj modrej“. Okrem jasnejších farieb sa do popredia dostáva motív našej rybky, ktorý sa podľa prieskumov páči a podľa ktorého naše produkty rozpoznáva až 8 z 10 spotrebiteľov.

Obaly ako súčasti produktov sú dnes dôležitým faktorom aj z pohľadu environmentálneho riadenia firiem. Ako je to vo vašom prípade?

- Neustále sledujeme trendy a snažíme sa držať krok, aj čo sa týka vývoja obalov. Intenzívne pracujeme na znižovaní množstva plastov v našich obaloch. Napríklad, zmenou téglikov pri lahôdkových šalátoch sme dosiahli až 60 % úsporu obalového plastu. V našej výrobe používame jednodruhový plast, čo vedie k jednoduchšej recyklácii. Do budúcna sa chceme zameriavať čoraz viac na zvyšovanie povedomia o potrebe separácie a recyklácie týchto obalov po ich použití. Tiež budeme pokračovať v komunikácii s dodávateľmi o tom, ako dokážeme ďalej znižovať našu uhlíkovú stopu. Samozrejme, to sa týka aj dodávateľov výrobných surovín.

V tomto zmysle nás príjemne prekvapili výsledky štúdie organizácie Qauntis - jednej z popredných firiem, ktoré vo svete porovnávajú ekologické dopady produktov počas ich životného cyklu. Aljašská treska, pochádzajúca od nášho dodávateľa z udržateľného rybolovu, má z tohto pohľadu výborné parametre. Táto rybia komodita, ktorá tvorí základ našej tresky, je na základe svojej produkcie – od riadenia populácie, cez výlov až po spracovanie - ekologickejšia než hovädzie, bravčové či hydinové mäso. Možno ju považovať za zdroj živočíšneho proteínu s najnižšou uhlíkovou stopou.

Aké ďalšie kroky z hľadiska udržateľnosti a vplyvu na životné prostredie podnikáte vo vašej výrobe?

- Uvedomujeme si, že naša výroba a logistika vplýva na životné prostredie z rôznych aspektov. Celková modernizácia priestorov, ktorá u nás prebehla, pomohla eliminovať úniky chladu, čo zvýšilo našu energetickú efektívnosť. V rámci kompletnej prestavby chladenia výrobných hál sme zároveň úplne upustili od používania freónov v chladení. Výroba v našej oblasti potravinárstva prebieha prevažne v kyslom prostredí a z toho dôvodu vzniká spravidla množstvo odpadovej vody s nízkym pH.

Nám sa vďaka novým technológiám a metódam podarilo vznik tohto ekologicky nežiadúceho vedľajšieho produktu znížiť na minimum. Ďalším krokom, ktorým znižujeme dopad na životné prostredie, je napr. inštalácia fotovoltaických panelov na využitie solárnej energie. Neustále sa usilujeme hľadať oblasti, kde je potrebné správať sa šetrnejšie a udržateľnejšie. Je to sféra, ktorej sme pripravení venovať do budúcnosti stále viac pozornosti.

Ako jeden z vedúcich producentov v oblasti chladeného sortimentu deklarujete, že chcete kráčať s dobou. Musíte preto sledovať aj trendy v oblasti stravovania. Do akej miery im prispôsobujete svoje produkty?

- Popri spomínaných investíciách, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu, zloženie a nutričné hodnoty existujúceho, tradičného portfólia, sa pozeráme aj po ďalších segmentoch trhu. Práve tento rok sa nám podaril výrazný krok – s našou značkou PRETO sme vstúpili po prvýkrát do segmentu vegan výrobkov. Už dlhšie sledujeme, ako rastie popularita tohto typu stravovania. Využili sme preto naše skúsenosti a rozhodli sa vytvoriť atraktívnu vegan alternatívu našich obľúbených lahôdkových výrobkov. Hlavnou výzvou pre nás bolo postarať sa o prvotriednu kvalitu surovín a chuťový zážitok. Už prvé špeciality z novej línie Vegan, ktoré sme uviedli na jeseň tohto roka, svedčia o tom, že sa nám to podarilo.

Čo je konkrétne súčasťou tohto portfólia a aké máte s týmito produktami v rámci marketingu plány?

- Prvými novinkami staviame na kvalite a štandardných chuťových vlastnostiach našich vlajkových výrobkov značky PRETO. Ide o doposiaľ bezkonkurenčné vegánske lahôdkové šaláty a aspik. Už v blízkej budúcnosti pribudnú aj nátierky, hummusy a alternatívy mäsových výrobkov – vegan saláma a párky. Novinky Vegan prinášame nielen našim novým zákazníkom, ktorí sú zvyknutí kupovať iba rastlinné výrobky top kvality a oceňujú poctivú domácu produkciu. Veríme, že našu vegánsku alternatívu si obľúbia aj milovníci štandardných mäsových výrobkov z tohto sortimentu. Podľa výsledkov degustácií, ktoré sme realizovali pred uvedením na trh v skupine vegánov aj „nevegánov“, by naše nové šaláty odporučilo svojim známym až 90 % zákazníkov. To považujeme za skvelý výsledok a nasvedčujú tomu už aj čísla predaja v rámci čoraz širšej distribúcie.

Silnou stránkou spoločnosti Ryba Žilina je aj vaše prepojenie so sesterskou logistickou firmou PRETOLOG. Ako sa vám tento rok darilo rásť v tejto oblasti?

- Teší nás, že sa nám darí udržiavať si dobrú reputáciu medzi poskytovateľmi logistických služieb v segmente chladených a mrazených potravín, čomu pomáha aj naše know-how v oblasti komplexného zákazníckeho servisu. Zázemie a inovatívne technologické vybavenie PRETOLOGu, vrátane prvotriedneho vozového parku s dvojteplotným režimom prepravy, ponúka pridanú hodnotu aj pre našich obchodných partnerov. Týmto spôsobom dokážeme obslúžiť centrálne sklady všetkých nadnárodných reťazcov a tisíce prevádzok COOP Jednota Slovensko, gastro prevádzok ako aj nezávislých retail poskytovateľov a národných sietí po celom Slovensku.