Na Gerlachu bol 79-krát. Horský vodca Martin Hatala pomáha klientom plniť sny

Najťažšie je správne odhadnúť schopnosti neznámych ľudí, od ktorých závisí, čo si s nimi môžem dovoliť, vraví.

ŽILINA. Celý rok sa na našom webe venujeme najmä dvom športom – futbalu a hokeju. Do vianočného vydania sme si preto pripravili niečo špeciálne. Rozprávali sme sa s horským vodcom, rodeným Žilinčanom Martinom Hatalom.

Už od detstva bola príroda vaším koníčkom?

- Áno, aj keď ako malý som si to ešte asi ani neuvedomoval. Najmä vďaka mojim rodičom, ktorí so mnou odmalička chodili, či už do lesa alebo na kratšie túry a neskôr aj celodenné túry (Malá Fatra, Slovenský raj, Západné Tatry – Roháče, Vysoké Tatry), som si vytvoril trvalý vzťah k pobytu a pohybu v prírode, ktorý považujem za prirodzenú súčasť života.

Keďže otec (bývalý atlét v behu na stredné trate) bol počas celého svojho pracovného života pedagógom – učiteľom telesnej výchovy na gymnáziu i na vysokej škole a svojho času pôsobil aj ako kondičný tréner žilinských basketbalistov, prirodzene ma viedol k športu.

Počas základnej školy som postupne chodil na plávanie, džudo, hokej a basketbal, nič z toho ma však nejako výraznejšie nebavilo. Mal som dokonca aj zdravotné problémy, často som býval chorý a kvôli šelestu na srdci som mal zakázané namáhavé disciplíny, napr. dlhšie vytrvalostné behy. Klasické chorľavé, cintľavé decko... Výlety do lesa, turistika a lyžovanie ma však bavili vždy.

Na gymnáziu som začal s otcom pravidelne behávať, pretože som chcel mať lepšiu kondíciu a 1 z telesnej výchovy, ktorá vtedy na Gymnáziu Hlinská v Žiline nebola zadarmo. Naďalej som sa venoval turistike a lyžovaniu, či už s rodičmi alebo kamarátmi. Doma sme mali kopu knižiek o horách a horolezectve, v ktorých som si často listoval a čítal ich a tak mi postupne napadlo, že by som chcel byť horolezcom. Otec horolezec nebol, ale poznal kamaráta – suseda vo vedľajšom vchode – Petra Čaplického z Horolezeckého klubu JAMES ŠARPOŠ Žilina, tak ma zobral ku nim návštevu na pohovor a išiel som do oddielu.

Pamätám si, že mama vtedy plakala, lebo sa o mňa bála (a stále sa bojí). Čiže od roku 1994 som sa začal venovať horolezectvu. Bol tu však ešte „nečakaný problém“ – šelest na srdci. Po dovŕšení 18. roku som bol od detského kardiológa prevedený do evidencie kardiológa pre dospelých a ten mi môj „vysnívaný“ šport neodporučil, vraj to môže byť pre mňa nebezpečné.

To bol šok. A k tomu doktorovi som už nikdy nešiel. Otec ma zaviedol ku športovej lekárke, ktorá mi spravila záťažové testy a povedala mi, aby som si z toho šelestu nerobil ťažkú hlavu, ale aby som nepreťažoval organizmus a trénoval s rozumom.

Najprv som samozrejme liezol so staršími a skúsenejšími chalanmi z oddielu, či už na skalkách alebo v Tatrách, neskôr už samostatne s mojimi rovesníkmi. Nešlo o žiadne „svetoborné“ výkony ale bavilo ma to. „Obyčajná“ turistika mi už nestačila...

Vyštudovali ste Lesnícku fakultu vo Zvolene a pracujete ako odborný pracovník Štátnej ochrany prírody na Správe NP Malá Fatra vo Varíne. Čo je náplňou vášho zamestnania?

- V rokoch 1996 až 2001 som absolvoval štúdium na Lesníckej fakulte, ktoré som úspešne ukončil ako lesný inžinier, v lesnom hospodárstve som však nikdy nepracoval. Chcel som síce pracovať, ale nechcelo sa mi zamestnať, aby som mohol viac liezť. Tak som začal najprv pracovať ako živnostník, v rokoch 2003 až 2006 som robil práce vo výškach, ale nefungovalo to tak ideálne, ako som si predstavoval. Podnikanie všeobecne nie je jednoduché.

Na Správe NP Malá Fatra pracujem od augusta 2006. Začal som na pozícii strážcu, od júna 2007 už ako odborný pracovník – zoológ. Práca je rôznorodá, vypracovávam najmä stanoviská pre úrady štátnej správy, organizácie alebo súkromných žiadateľov k rôznym zámerom (napr. stavbám), ktoré by mohli mať vplyv na záujmy ochrany prírody, predovšetkým chránené druhy živočíchov. Keďže sú k tomu často potrebné aj terénne obhliadky, tak sa dostanem aj von

do prírody a nesedím len v kancelári na zadku.

Kedy vám v hlave skrsla myšlienka, žeby ste sa chceli stať horským vodcom?

- Bolo to v období rokov 2010 až 2012, kedy sme s kamarátmi, s ktorými som v tej dobe liezol, začali špekulovať o prihlásení sa do kurzu. Bolo nám jasné, že reprezentanti v alpinizme z nás už nebudú a chceli sme nejako zúročiť dlhoročné skúsenosti z hôr. Predtým som sa dvakrát pokúšal získať zamestnanie v Horskej záchrannej službe v Malej Fatre, ale napriek veľkej snahe som neuspel na dvoch výberových konaniach. Takže získať vzdelanie horského vodcu spolu s kamarátmi, s ktorými som liezol, sa mi zdal ešte lepší nápad. Bola to nová výzva, motivácia, náhradný plán. Asi to tak malo byť...

Aby ste mohli byť zaradený do výberového konania, musíte dať dohromady zoznam požadovaných výstupov, aby vás Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky mohla do tohto konania zaradiť. Pamätáte si ešte, čo ste uviedli?

- Aby som dal dohromady zoznam požadovaných výstupov a lyžiarskych túr, musel som ich mať absolvované. A to nebolo jednoduché, pretože niektoré požadované výstupy s predpísanou obťažnosťou, prevýšením a charakterom mi chýbali. Tak som si ich s kamarátmi ešte pred začatím prijímacieho konania doliezal. Ak by ste sa ma opýtali, či som si to nemohol vymyslieť a dopísať, tak áno, mohol. Ale to by som jednak klamal sám seba a jednak by na to inštruktori skôr či neskôr prišli.

Takže pri podávaní prihlášky v lete 2012 som mal vyplnené všetky požadované výstupy, resp. túry. Tých výstupov a túr bolo dokopy tuším 57, ale okrem skalných športových ciest a tatranských horolezeckých výstupov tam museli byť aj alpské výstupy a viacdňové skialpinistické túry. Proste niekoľkoročné úsilie. Nepamätám si už všetky výstupy, ktoré som uviedol, ale vyplnenú prihlášku s tým zoznamom mám uloženú.

Aby ste boli prijatý do vzdelávacieho programu, museli ste najskôr absolvovať prijímacie skúšky, ktoré prebiehajú v zime a lete. Museli ste zvládnuť viacero disciplín, ktoré sleduje komisia a tá následne vyhodnotí, či ste prijatý. Popíšte, ako skúšky prebiehali a čo všetko ste museli úspešne absolvovať.

- Prihláška je len začiatok celého procesu. Ak tzv. Technická komisia Národnej asociácie horských vodcov SR uzná požadované výstupy, pozve uchádzačov na prijímačky, ktoré prebiehajú na Slovensku a trvajú od jesene do jari nasledujúceho roka. Začína to skalným športovým lezením vo vybranej oblasti, potom podľa podmienok nasleduje lezenie v ľade a alpské lyžovanie na zjazdovke, zimné lezenie vo Vysokých Tatrách, a na jar skialpinistická túra s časovým limitom, v rámci ktorej je niekoľko náročných zjazdov.

Všetko hodnotia skúsení horskí vodcovia – inštruktori, počas lezeckých túr sú s uchádzačmi spoločne na lane, lyžovačky zaznamenávajú na video a potom to vyhodnocujú. Logicky sa vyžaduje vysoká úroveň, pretože v kurze vás nejdú učiť liezť alebo lyžovať, idú vás učiť vodcovské techniky a zručnosti, takže potrebujú „hotových“ ľudí.

Spolu s mojím dobrým kamarátom Martinom Buliakom a ešte s jedným výborným tatranským horolezcom Mirom Simom sme neprešli skialpinizmom. Lyžovanie vo voľnom teréne bol problém. Napriek tomu, že sme sa roky lyžovali, nestačilo to. A z videozáznamu to bolo jasné. Medzi tými, čo prešli a nami, bol fakt rozdiel. Vyhodili nás. To bolo sklamanie.

Ale ja a kamarát sme sa pokúsili o nemožné – podali sme odvolanie a asociácia vyhovela. Všetky ostatné disciplíny, ktorými sme prešli, uznali, a dali nám možnosť opakovať skialpinizmus o rok.

To ale znamenalo, že ak to o rok zvládneme, otvoria s nami nové vzdelávanie, pretože s tými chalanmi, ktorí úspešne prešli všetkým, kurz začal ešte toho roku. Ďalšiu zimu 2013/2014, napriek tomu, že bola mizerná na sneh, sme sa s kamarátom lyžovali o dušu. A lyžovali sa s nami aj kamaráti, ktorí boli buď inštruktori lyžovania alebo proste výborní lyžiari, aby nám povedali, kde robíme chyby a čo máme zlepšiť.

A pomohlo nám to. V marci 2014 sme úspešne s kamarátom Martinom Buliakom a Dušanom Zajacom, ktorý si dal dodatočne prihlášku, úspešne prešli aj skialpinizmom. Zobrali nás, sláva! A mohli sme začať rátať peniaze...

Toto bol len malý krok k tomu, aby ste sa stali horským vodcom. Priblížte nám, ako vyzerali nasledujúce tri roky, čo všetko (či už teoretické alebo praktické) ste museli v jednotlivých rokoch absolvovať, aby ste sa mohli priblížiť k záverečným skúškam.

- Samotné trojročné vzdelávanie predstavuje postupný systém na seba nadväzujúcich kurzov, prevažne praktických, ktoré trvajú v priemere 5 až 8 dní a zväčša každý končí čiastkovou skúškou. V našom vzdelávacom procese bolo tých kurzov 11 plus záverečné skúšky. Jednotlivé kurzy prebiehajú u nás na Slovensku a v zahraničí v Alpách. Vzdelávanie začalo kurzom skalného lezenia v polovici júna 2014 v Maníne. Týždeň po kurze som si zlomil nohu v členku pri práci v teréne, ale našťastie som to stihol s odretými ušami dať dokopy do ďalšieho kurzu, ktorý bol na konci septembra vo Vysokých Tatrách – skalné lezenie a vodenie na krátkom lane.

Ďalej sme pokračovali ešte pred zimou teoretickým blokom s praktickými cvičeniami, kde sme preberali orientáciu v teréne, horskú medicínu, prvú pomoc, improvizovanú záchranu a lavínovú problematiku. V zime 2015 sme absolvovali kurz alpského lyžovania na Kubínskej holi, ďalej kombinovaný kurz lezenia v ľade a lyžovania vo voľnom teréne v rakúskom Pitztali. Na konci leta sme mali kurz vodenia túr v ľadovcovej oblasti v Taliansku v oblasti masívu Monte Rosa.

V roku 2016 sme pokračovali praktickým lavínovým kurzom v Západných a Nízkych Tatrách, následne sme mali kurz vodenia skialpinistických túr v neľadovcovej oblasti – v Západných Tatrách. Na jar sme ešte absolvovali tzv. ašpirantský kurz – vodenie skialpinistických túr v ľadovcovej oblasti – opäť v Rakúsku v Pitztali. Po tomto kurze sme sa stali ašpirantami na horských vodcov a mohli sme začať povinnú prax (vodenie ašpirantských túr), ktorú bolo treba ukončiť do roka, čiže do záverečných skúšok.

Ašpirantských túr bolo tuším 31, väčšina bola u nás doma, ale boli tam aj túry v zahraničí na ľadovci, či už letné túry ako aj skialpinistické túry. Pri ašpirantských túrach sme už viedli skutočných klientov. Časť týchto túr prebiehala pod priamym dohľadom vodcu – inštruktora a časť už bez dohľadu.

Vzdelávanie samozrejme frčalo ďalej, takže na konci leta sme pokračovali kurzom vodenia skalných lezeckých túr vo Val Gardene v talianskych Dolomitoch. Po tomto bol na chvíľu od kurzov pokoj, ale mali sme čo robiť, aby sme postupne napĺňali zoznam požadovanej praxe. V marci 2017 sme mali posledný kurz – vodenie zimných lezeckých túr vo Vysokých Tatrách. Do leta sme si dokončili chýbajúce ašpirantské túry a už nám ostávali „len“ záverečné skúšky...

Takže po troch rokoch a povinnej praxi prišla na rad sedemdňová záverečná skúška vo francúzskom Chamonix, počas ktorej musíte pred komisiou vodcov - inštruktorov preukázať získané zručnosti pri vodení kombinovaných túr v oblasti masívu Mont Blanc. Ako ste sa pred týmto dôležitým okamihom cítili a ako to prebiehalo?

- Už sme to chceli mať konečne za sebou a samozrejme s úspešným koncom. Záverečné skúšky boli naplánované na prvý júlový týždeň, ale s kamarátmi sme vycestovali pár dní v predstihu, aby sme sa trochu aklimatizovali, rozhýbali sa a zopakovali si metodiku a techniky. Potom docestovali a nastúpili naši inštruktori a začalo to... Nič nám neodpustili.

Prvý deň bol ešte relatívne v pohode – lezenie vybraných ciest v miestnej skalnej oblasti v povinnej obťažnosti do 7 stupňa UIAA. Druhý deň sme už viedli dve krátke kombinované túry na Aiguille des Grandes Montets (3296 m n. m.) a na Petit Aiguille Verte (3512 m n. m.).