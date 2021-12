Futbalový sviatok v Žiline. Pod Dubeň pricestuje Inter Miláno

Futbalisti Žiliny si ako druhý slovenský tím v histórii vyskúšajú jarnú vyraďovaciu fázu UEFA Youth League.

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina privítajú v 3. kole majstrovskej vety mládežníckej Ligy majstrov taliansky klub Inter Miláno. Rozhodol o tom utorňajší žreb v sídle UEFA vo švajčiarskom Nyone. Play-off o osemfinále sa hrá na jeden zápas, ktorý sa uskutoční 8. alebo 9. februára pod Dubňom.

Futbalisti Žiliny si ako druhý slovenský tím v histórii vyskúšajú jarnú vyraďovaciu fázu UEFA Youth League. Už pred utorkovým žrebom bolo isté, že play-off o osemfinále odohrá Žilina pod Dubňom, keďže všetky tímy z majstrovskej vetvy majú výhodu domáceho prostredia proti mužstvu, ktoré sa umiestnilo na 2. mieste v skupinovej vetve súťaže.

Možnými súpermi "šošonov" boli napríklad FC Chelsea, Borussia Dortmund, Atletico Madrid či FC Sevilla. Bývalý brazílsky obranca Maxwell nakoniec vyžreboval Žiline slávny Inter, v ktorom sám odohral tri sezóny. Informovala o tom oficiálna webstránka klubu.

Milánčania pod vedením bývalého hráča "nerazzurri" Cristiana Chivua skončili v D-skupine tesne na druhom mieste, keď v záverečnom zápase nestačili v priamom súboji o prvú priečku na Real Madrid (1:2). V prebiehajúcej sezóne talianskej Primavery patrí Interu po dvanástich stretnutiach 3. miesto.

"Priali sme si atraktívneho súpera a to Inter Miláno dozaista spĺňa. V tejto fáze UEFA Youth League už nebol ľahký súper, Inter je však pre nás špecifický aj tým, že tam pôsobí náš bývalý hráč a odchovanec Akadémie MŠK Žilina Milan Škriniar. Tešíme sa na ďalšiu konfrontáciu s Talianmi, s Interom sme sa stretli v roku 2017 v prípravnom zápase kategórií U17 pod Dubňom. Následne aj v roku 2019, kde sme zas na turnaji v Taliansku boli my. Zaujímavosťou je, že sa tam stretli proti sebe vo vtedajšej kategórii U17 ročníky 2003, ktoré sa teda vo februári postavia znovu proti sebe. Už v roku 2019 viedol tento ročník Cristian Chivu, ktorý je trénerom doteraz," povedal pre žilinský web Jaroslav Bačík.

Riaditeľ Akadémie MŠK nepovažuje domáce prostredie proti Interu za veľkú výhodu: "Podľa nás to nezohrá výraznejšiu úlohu. Tieto veľké kluby sú zvyknuté cestovať, hrať vonkajšie duely. Veľmi sa tešíme na konfrontáciu, ale že by sme mali nejakú extra lepšiu východiskovú pozíciu pred Interom, si nemyslím. Urobíme všetko pre to, aby sme boli vo februári na sto percent nachystaní a dokázali sa vyrovnať na trávniku takému veľkoklubu, akým je Inter Miláno."