Na 1. kolo sa ledva poskladali, zimujú prví. FK Zástranie prežilo nezabudnuteľnú jeseň

FK Zástranie zažilo rozprávkovú jesennú časť.

ZÁSTRANIE. I. trieda oblastného futbalového zväzu Žilina bola počas jesennej časti nesmierne vyrovnaná. Pri pohľade na tabuľku zistíte, že rozdiel medzi prvým a šiestym mužstvom činí iba šesť bodov. Na prekvapenie všetkých neskončila po jeseni na prvom mieste Bytča, ale mužstvo Zástrania, klub zo žilinskej mestskej časti. Nielen o uplynulých trinástich kolách sme sa rozprávali s najstarším hráčom FK Zástranie, útočníkom Antonom Šmehýlom.

Ako hodnotíte uplynulú jesennú časť?

- Uplynulú jesennú časť môžem hodnotiť len pozitívne. Po jeseni zimujeme na prvom mieste, takže čo sa týka tabuľky, je to určite nad očakávanie.

A pritom na prvé kolo v Brezanoch ste sa ledva poskladali.

- Na jednej strane bolo smutné, že hneď v prvom kole nás prišlo na zraz jedenásť a cez polčas sa nám zranil hráč, dohrávali sme desiati. Brezany sme aj potrápili a držali s nimi krok, no v závere sme dostali z protiútoku gól na 3:1 a prehrali sme, pričom nám chytal útočník Juraj Škorvánek. Sklamanie po zápase bolo veľké ani nie tak z výsledku, ale skôr, čo bude ďalej. Súťaž sa začala a nás prišlo jedenásť na zápas. Pocity boli veľmi zmiešané.

Anton Šmehýl (v strede) bol počas jesennej časti so siedmimi gólmi druhým najlepším strelcom Zástrania. (zdroj: Archív A. Š.)

V Bytči ste prehrali po penalte v druhom polčase. Išlo o trpkú prehru?

- V prvom rade musím pochváliť všetkých hráčov za prístup k zápasu a aj samotnej príprave, kde už rôzni fanúšikovia nám pred zápasom tipovali, či dostaneme päť a viac gólov. Dovolím si tvrdiť, že sa nemáme za čo hanbiť a s Bytčou sme držali krok po celý zápas, aj keď mali územnú prevahu. Prehrali sme po spornej penalte, ale nerád by som to rozoberal, je to za nami. Myslím si, že táto krivda nás posilnila v ďalšom pokračovaní súťaže.

Obával som sa, že sa v ďalších zápasoch zlomíme a nebudeme stačiť súperom hlavne psychicky, ale opak bol pravdou. Až do konca súťaže nám všetko vychádzalo a hneď v ďalšom kole sme porazili doma Kamennú Porubu a vonku vyhrali v Lietavskej Lúčke s ťažkým súperom.

Bolo vyvrcholením jesene posledné kolo so Štiavnikom, v ktorom ste pred slušnou kulisou vyhrali 3:1?

- Áno. Zápas mal výbornú úroveň, bojovnosť, taktizovanie a aj dávku drzosti a súbojov na hranici únosnosti, ale takto sa hrá o prvé miesto. Som rád že do nášho areálu si našlo cestu pár stoviek (350 až 400) divákov, fanúšikov od nás aj zo Štiavnika a takisto aj okolitých obcí. Touto cestou ďakujeme našim fanúšikom za podporu a rovnako aj zástranským ultras Straník Boys za pyrotechniku a povzbudzovanie.

Zo šiestich domácich zápasov ste všetky vyhrali. Čo hovoríte na túto skvelú bilanciu z domácich trávnikov?

- Domáce zápasy sme vyhrali, ale všetky boli veľmi ťažké a bolo jedno, či to bolo so Štiavnikom alebo Petrovicami.

Aj napriek tomu, že ste prvý, strelili ste 27 gólov, čo vás radí až na 9. miesto. Čo na to hovoríte?

- To je pravda, ale tak by som to nehodnotil.