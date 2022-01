Hráč Rajca Maroš Miko: Ide to dole vodou. Ak pôjdeme týmto smerom, bude to horšie

Mrzí ma, že sa s nami tréner neprišiel rozlúčiť osobne, vraví.

RAJEC. Futbalistom Rajca jesenná časť súťažného ročníka 2021/2022 v piatej lige vôbec nevyšla. S desiatimi bodmi patrí minulosezónnemu štvrtoligistovi posledná priečka a na jar ho čaká tuhý boj o udržanie sa. O uplynulých trinástich kolách sme sa rozprávali s defenzívnym stredopoliarom Marošom Mikom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vizitka Maroša Mika Dátum narodenia: 30. 1. 1992 Vek: 29 rokov Výška: 170 cm Hmotnosť: 70 kg Pozícia: defenzívny stredopoliar Obľúbený klub: FC Liverpool

Ako hodnotíte uplynulú jesennú časť?

- Jesenná časť neodzrkadľuje len uplynulý polrok, ale aj to, ako sme pristupovali k futbalu vo štvrtej lige. Po vypadnutí sa to s nami viezlo ďalej. Vedenie a ostatní ľudia, ktorí sú za tým, si mysleli, že po vypadnutí nepotrebujeme doplniť káder. A že to všetko pôjde samo. Bez toho sa ale fungovať nedá a ukázalo sa to aj v piatej lige.

Tréner prišiel do mužstva týždeň pred sezónou a chvíľu trvalo, kým spoznal jednotlivých hráčov. Nemohol si ich odskúšať či vytvoriť zostavu. Viacero hráčov možno počas sezóny nechápalo jeho mysleniu či daným rozhodnutiam. Chvíľu trvalo, kým sa do toho dostali. Boli zápasy, kedy sme ako mužstvo podali zlý výkon, ale častejšie sme trpeli na individuálne chyby.

Súvisiaci článok:

Súvisiaci článok: Nočná mora Rajca pokračuje aj v piatej lige. Tréner Šustek: Hlas som zvýšil iba raz Čítajte

Dajú sa nájsť vôbec nejaké pozitíva?

- Do mužstva prišli mladí hráči. Ale tých treba najskôr začleniť do tréningového procesu, aby sa niečo na nich chytilo. A nie aby hneď vhupli do zápasového kolobehu. Mali sme duely, v ktorých sme ukázali, že futbal v Rajci sa dá hrať a vieme aj vyhrávať. To boli stretnutia, v ktorých hrali skúsení hráči z predchádzajúcich sezón.

Vy ako obranca ste sa na nedostatok práce nemohli sťažovať, však?

- Určite nie. Málokedy sme loptu dlhšie podržali vpredu a vracalo sa nám to naspäť. Po polčase alebo po hodine hry sme to väčšinou neustáli a inkasovali sme. Z tohto hľadiska to bolo náročné. Často sme rotovali zostavu. Viacero futbalistov hralo na pozíciách, kde nikdy predtým nehrali.

V uzamknutej časti sa dozviete: - či boli zápasy, kedy pred koncom rezignovali aj skúsení hráči - či došlo k hádkam alebo skupinkovaniu medzi hráčmi - na čo sa podľa neho nedá spoliehať - či ho prekvapil koniec trénera Zdenka Šusteka a čo povedal na jeho adresu - či mal tréner iné vnímanie futbalu ako jeho zverenci - čím si vysvetľuje úpadok futbalu v Rajci - prečo to podľa neho nemôže v klube takto ďalej fungovať - aký je vzťah mesta k futbalu - čo robili viacerí hráči, aj keď to nebolo ich úlohou - čo bude dôležité v zimnej príprave

Nešli ste sa niekedy už doslova zblázniť?

- Boli situácie, kedy som bol doslova nervózny.